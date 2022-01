Vision für Weitra: Regionaler Kunst-Selbstbedienungsladen

Noch bis 28. Februar kann man in Weitra im Rahmen der Ausstellung „Kunst geht heim – 2021 die TÜR!“ an der „Kunstschatzsuche“ teilnehmen (die NÖN berichtete). Spielfreudige und kunstinteressierte Menschen können Kunst suchen, Antworten finden sowie an der Kunstspielverlosung Anfang März teilnehmen und eines von drei „Kunst geht heim“-Spielen gewinnen.

Die regionale Künstlerin und Initiatorin, Tatjana Zinner, hat mit dieser Ausstellung im öffentlichen Raum und in Zusammenarbeit mit acht Künstlern bereits zum zweiten Mal in Weitra ein interessantes Kunstprojekt umgesetzt. 2020 stand Weitra im Zeichen des Herzens, als Symbol für Güte und Zusammengehörigkeit. 2021 war es die Tür, welche besonders inspirierende Impulse setzt und noch bis Ende Februar zu besuchen ist. „Kunst soll verbinden, egal auf welcher Seite der Tür man sich befindet. Wenn man sie öffnet, kann eine gute Verbindung entstehen und zum Nachdenken anregen, was auch durch die Fragen bei der Schatzsuche der Hintergedanke ist“, meint die Künstlerin.

15 Stationen zeigen nun Objekte und Bilder in leerstehenden Auslagen bzw. in Häusern, in historischen Kellergewölben sowie an öffentlichen Plätzen und laden zu einem Stadtrundgang mit Kunstgenuss im Freien ein. Zwei weitere Kunstspiele bieten eine Begegnung mit dem eigenen Ausdruck auf spielerische Weise – zu finden in den Outdoor-Galerien „Südpol“ und „Nordpol“. Die Kunstspiele sind auch in einem Online-Shop vertreten.

Vision: Regionaler Kunst-

Selbstbedienungsladen

Als Ausstellungsziel 2022 hat Zinner den Weg im künstlerischen Visier. „Ich möchte weiterhin regional mit Kunst arbeiten und habe zu diesem Zweck ein kreatives Dienstleistungsangebot für Gemeinden ausgearbeitet, das auch vermehrt die Wirtschaft in Kunstprojekte mit einbeziehen soll“, sagt die Künstlerin, und erzählt von ihrer Zukunftsvision, eine Art „regionalen Selbstbedienungsladen mit Kunstgegenständen“ zu errichten oder in einem bestehenden Geschäft „Kunstspiele- und Artikel in einem Selbstbedienungsregal“ anzubieten.

Über die Künstlerin und das aktuelle Projekt kann man auf www.artusimpuls.at mehr lesen. Das aktuelle Spielpaket mit Schatzkarte gibt es beim blauen Postkasten im Torbogen und im Tourismusservice.

