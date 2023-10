Fotogalerie: Ein Blick in die Ateliers des Gmünder Bezirks

Vollbild

Interessant und abwechslungsreich gestaltete sich die Ausstellung von "Fredonik" (Philipp Wenzl) in Eggern, bei der auch in Summe die Schönheiten der Natur zur Geltung kamen.... ....ebenso wie bei seiner Partnerin "Vivian Maja Bach" (Julia Katharina Bachmair), zu deren Werken man durch einen wunderschönen Irrgarten mit vielen liebevoll gestalteten Stationen wandern konnte. Herbert Forstner könnte man als Waldmüller des Waldviertels bezeichnen, seine teils im Biedermeierstil gemalten Stillleben mit exaktem Licht- und Schattenspiel zeigen ein Können wie bei den alten Meistern. Aber er versucht sich in seinem Ateiler in Weitra auch an abstrakten und surrealistischen Bildern. In der Galerie der Kunstwerkstatt Hirschbach fand man gleich mehrere Künstler, die hier ihre Werke ausstellten. Franz Lehner zeigte Aquarelle von Landschaften und Pflanzen, außerdem gestaltet er auch Fotokalender mit passenden Texten seiner Schwiegertochter Barbara Lehner. Franz Leitner, der leider nicht anwesend sein konnte, präsentierte in Hirschbach seine mit bis in das Detail dargestellten Pflanzen und auch andere Motive. Johann Schützenhofer zeigte in Hirschbach die mit seiner Gattin Christine geschaffenen Keramiken, die teilweise Gebrauchsgegenstände, aber auch Ziergegenstände sind. Irene Binder in Hirschbach bei ihren großflächigen Bildern, die einen Hauch von surrealistischer Kunst beinhalten. Gerhard Hofstätter fertigt verschiedene Gebrauchsgegenstände und Spielsachen aus Holz, sowie Uhren, die er in Hirschbach präsentierte. Auch in Hirschbach mit dabei war Sonja Maria Eckl mit ihren vorwiegend großflächigen, abstrakten Bildern, die als Blickfang in großen Räumlichkeiten sehr geeignet sind. Maria Hofstätter ließ in Hirschbach das Auge rätseln, ob es sich um ein Gemälde oder ein Foto handelt: Die Vielfalt der Farbschattierungen und die feinen Details begeisterten die Betrachter. Robert Bruckner hat in Hirschbach wieder zahlreiche sehr realistische Aquarelle und Zeichnungen von Tieren sowie auch Pflanzen und Landschaften ausgestellt. Ein Gruppenbild in der Galerie der Kulturwerkstatt Hirschbach. Im Atelier von Myrian Urtz in Hörmanns waren eine Fülle von Skulpturen aus Keramik bzw. Bronze zu finden. Die Künstlerin hat sich dem weiblichen Körper verschrieben, den sie besonders üppig darstellt, aber auch keramische Gebrauchsgegenstände waren zu finden. In Maissen ist das Atelier von Brigitte Baldrian, die gemeinsam mit Harald Hackl eine Manufaktur für Spiele, Bilderbücher und Papeterie mit Verkaufsladen betreibt. Die Produkte werden ausschließlich in Kooperation mit örtlichen Sozialwerkstätten hergestellt und aufgrund umweltfreundlich produziert. Der Weltenbummler Peter Andreas Pochnik malt zahlreiche Erlebnisse aus seinen Urlauben und hat dazu auch einige Bücher im eigenen Verlag herausgegeben. Beim Tag der offenen Ateliers in Weitra gab es eine Lesung und die Besucher wurden gebeten, bei einem zeichnerischen Gemeinschaftsprojekt mitzumachen. Christa Layr hat in ihrem Atelier in St. Martin seit ihrer letzten Ausstellung über 50 großflächige Bilder gefertigt, wie immer in besonderen Techniken, um verschiedene Oberflächenstrukturen zu erlangen. Christa Layer (Bildmitte) mit einigen Besuchern in ihrem Atelier in St. Martin. Der Galerist Helmut Lisy zeigte in Weitra seine mit Bauernmalerei verzierten Milchkannen, sowie Kollagen aus realistischen und kubistischen Darstellungen. Johann Hrdlicka ist Schweißkünstler und stellt in Weitra aus unzähligen Beilagscheiben oder Muttern Torsos und Köpfe in realistischen Formen her, manche werden auch zu Tischlampen umgestaltet. Else Leutgeb malt in ihrem Atelier in Weitra in den verschiedensten Stilen, teils gegenständlich mit surrealistischem Einschlag, aber auch abstrakte Bilder waren zu finden. In der Galerie von Helmut Lisy und Sandra Hentsch (sie war verhindert) in Weitra fand man gleich vier Künstler, dort stellten auch Else Leutgeb und Johann Hrdlicka aus. Ein Highlight waren die von Lisy in Spachteltechnik angefertigten dreidimensional wirkenden Bilder. Hedwig Lust malt, seit sie in Pension ist, in Weitra wunderbare Motive auf ihre Schießscheiben, aber auch auf Leinwand und Papier. Upcycling-Projekte findet man in und um das Atelier von Tatjana Zimmer in Wultschau, Objekte, Skulpturen und Bilder und Spieleanleitungen der Künstlerin gibt es im Atelier. Als Zusatzprogramm hat sie wieder ein Rätselspiel entwickelt. Anton Koller präsentierte in der Galerie "TONKO" in Heidenreichstein seine Kunstwerke und konnte dazu unter anderem auch Michael Kirchmaier, Mario und Gabriele Perathoner, Gabriela Frantes, Bürgermeisterin Alexandra Weber und Manuel Roehrnbacher begrüßen. Im Kulturbahnhof in Litschau war eine Gemeinschaftsausstellung zu sehen. Es beteiligten sich wieder zahlreiche Künstler wie: Elisabeth Blieml, Petra Holbach, Rosemarie Türk, Horst Blieml, Christa Pfeil und Brigitte Habinger.

