Freude über „Maecenas“ in Schrems: 30 Jahre für Kunst & Kultur

Das Kunstmuseum Waldviertel freut sich über die offizielle Bestätigung seines Engagements im Bereich der Kunstvermittlung: Es erhielt den Hauptpreis des Kultursponsoringpreises „Maecenas NÖ 2022“ in der Kategorie Kulturanbieter. „Seit 30 Jahren Wegbereiter für Kunst und Kultur im Waldviertel“, lautet die Begründung der Jury – und seit Anbeginn in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Die Preisverleihung fand im Kaisersaal von Schloss Luberegg in der Wachau statt.

Durch nationale und internationale Kooperationen und mit großem, persönlichem Engagement der Gründer Heide und Makis Warlamis gelang es, gemeinsam mit dem leitenden Team, eine aktive, beliebte Kunst- und Kulturinstitution aufzubauen, die sich für die Region engagiert. „Wir sehen den Preis als Anerkennung, dass diese Arbeit wahrgenommen wird“, sagt Ruth Schremmer.

Wichtigster Partner ist dabei der eigene Wirtschaftsbetrieb der Museumsgründer, die I.DE.A. Designcenter GmbH, die seit 1991 besteht und die international ausgezeichneten Warlamis-Designprogramme – Porzellan, Möbel, Teppiche und Kindermöbel – in die ganze Welt exportiert hat. „Seit jeher agieren sowohl die Firma als auch deren Mitglieder als Unterstützer, Sponsoren und Mitwirkende für den Kulturbetrieb. Diese einzigartige ‚Symbiose‘ ist unser Erfolgsfaktor“, so Schremmer. Hinzu kommen weitere Partner aus der Wirtschaft, für die das Kunstmuseum Kooperationspackages mit werblichen Gegenleistungen parat hält.

