Die beiden Männer, die seit zwei Wochen ihre Kur in Bad Großpertholz absolvieren, waren mit Britta Pelzmann-Platl und Maria Müllner gegen 16.15 Uhr in Richtung Papiermühle spazieren. „Wir sind zufällig in einen Anbindeweg abgebogen und dort haben wir Hilferufe gehört“, erzählt der 46-jährige Dietmar Greul. Gemeinsam mit Wolfgang Pointner ging Greul in die Richtung, aus der die Hilferufe kamen. „Im tiefsten Wald entdeckten wir die Frau, die mit mit beiden Füßen im Moor gesteckt ist. Ein Fuß war bereits bis zur Hüfte eingesunken“, so Greul, der in seinem Heimatort aktiv bei der Feuerwehr tätig ist. „Wir haben sofort versucht, der Frau zu helfen, ich bin halt so gepolt.“

Die beiden Männer hatten mit herumliegenden Ästen den Weg ins moorige Areal etwas gesichert und näherten sich mit großen Schritten der Frau.

„Wir haben sie wirklich mit vereinten Kräften herausziehen können. Das ist uns wirklich mit Ach und Krach geglückt“, blickt Greul auf diesen Einsatz zurück: „Wir sind selbst bis zu den Knöcheln eingesunken, dass wir uns selber in Gefahr begeben könnten, daran haben wir in diesem Moment nicht gedacht“, so der Lebensretter.

Die Frau sei unterkühlt und etwas verwirrt gewesen. Sie hätte nicht gewusst, wo sie sich befinden würde und warum sie überhaupt an diesem Ort war. Die beiden Männer stützten die Frau und schafften so die rund 300 Meter durch den Wald bis zur Papiermühle. Dort wurden der Frau die nassen Kleider ausgezogen und sie erhielt einen warmen Tee.

Natürlich wurden auch gleich die Rettungskräfte alarmiert. Mit der Rettung wurde die Frau ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert. Laut Polizei handelte es sich bei der Frau um eine 72-Jährige aus Bad Großpertholz, die keine Angehörigen hat.

„Durch das beherzte Vorgehen der beiden Kurgäste wurden diese zu echten Lebensrettern“die Polizeibeamten

Doch davon wollen Dietmar Greul und Wolfgang Pointner nichts wissen. „Das ist doch selbstverständlich. Wir freuen uns, dass wir der Frau helfen konnten. Schon alleine dafür hat sich die Kur ausgezahlt.“

Natürlich sind die beiden „Lebensretter“ im Kurhaus Bad Großpertholz die Helden – daran wird sich auch die letzte Woche ihrer Kur nichts ändern.