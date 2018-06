Die millionenschwere Generalsanierung des gemeindeeigenen Kurhauses Bad Großpertholz war ein Dauerbrenner im Gemeinderat. Nun befasste sich auch die Bezirkshauptmannschaft als Aufsichtsbehörde damit – und weist die Verantwortlichen „neuerlich ausdrücklich auf die korrekte Einhaltung und Umsetzung der Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung 1973“ hin.

Primär geht es um die Erhöhung der bei 1,3 Millionen Euro angelangten Haftungsübernahme der Marktgemeinde für das von Anwalt Edmund Kitzler geführte Moorbad. Den Gemeinderäten waren zur Vorbereitung für die Beschlussfassung am 6. April leere Klarsichtfolien vorgelegt worden, Hermann Hahn jun. von der Liste „Pertholz Aktiv“ (FPÖ/Unabhängige) hatte selbst auf Nachfrage lediglich ein vages Infoschreiben erhalten und daher eine Aufsichtsbeschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft eingebracht.

Die Rechte der Mitglieder des Gemeinderates vor allem zur Einsicht in alle notwendigen Akten zum Verhandlungs-Gegenstand wurden damit „unzulässigerweise beschnitten“, rügt Bezirkshauptmann Stefan Grusch den Bürgermeister Klaus Tannhäuser (ÖVP) in einem der NÖN vorliegenden Schreiben. Grusch weist zudem darauf hin, dass für die Beschlussfassung relevante Unterlagen noch nicht einmal zum Zeitpunkt der Sitzung vorhanden gewesen wären – diese seien erst nach der Sitzung am 6. April zwischen 12. und 17. April vorgelegen.

„Pertholz Aktiv“-Mandatar Hahn sieht seine „Kritik an der Vorgehensweise und deren Gesetzeswidrigkeit“ nun „vollinhaltlich bestätigt“. Ihn freut auch, dass die Behörde „den augenscheinlichen Versuch durch den Bürgermeister, die Angelegenheit gegenüber der Aufsichtsbehörde zu kaschieren“, registriert habe. Bezirkshauptmann Grusch hält nämlich auch fest: Die Vertagung der Abstimmung über die Haftungsübernahme für das Kurhaus sei wegen der von Hahn vor der Sitzung angezeigten Missstände entgegen der Darstellung des Bürgermeisters nicht durch seinen Antrag, sondern nach Antrag von Hahn vertagt worden.

Gemeindechef Tannhäuser selbst empfindet die Sache als hochgespielt. Er spricht gegenüber der NÖN von einem „Tadel für einen Formalfehler, der behoben wurde“. Dadurch sei keiner Person ein Nachteil entstanden, betont er: „Ein bürokratischer Fehler ist passiert, das stimmt. Die Einwendungen haben aber nichts eingebracht außer Zeit-Verzögerungen und einer weiteren Sitzung.“