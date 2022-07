Brücke, die verbindet: Drei Häuser von „Gugu“ mit ihrem Bundesland

Werbung

Dafür, dass die Ortschaft Gugu nicht einmal 40 Einwohner beheimatet, genießt sie derzeit ungewöhnlich hohe Aufmerksamkeit: Ein eigentlich simpler Brückenbau beschäftigt die Gemeinden Bad Großpertholz und Sandl sowie die Landesregierungen von Nieder- und Oberösterreich. Die Erklärung ist einfach – und doch irgendwie kompliziert.

Die Ausgangslage: Verlässt man auf der B38 von Karlstift kommend das Bundesland Niederösterreich, gelangt man bald links auf einen Güterweg Gugu in Richtung Liebenau. Dort schwenkt man nach einer Handvoll Häuser der gleichnamigen Streusiedlung erst nach links, dann über ein Brückerl nach rechts – um zurück nach Niederösterreich zu gelangen. Drei letzte bewohnte Häuser Gugus stehen hier auf blau-gelbem Boden, sind nur über diesen Umweg und die Brücke mit ihrem Bundesland verbunden.

Was daran kompliziert ist? Unweit der drei Häuser, die zur Marktgemeinde Bad Großpertholz in Niederösterreich gehören, fließt die „Schwarze Aist“ als Grenzbach zwischen den Bundesländern – und besagte Brücke darüber ist schwer baufällig. Der oberösterreichische Teil Gugus gehört zur Gemeinde Sandl, im Südosten noch ein wenig zur Marktgemeinde Liebenau. Also sind verschiedene Gemeinden in verschiedenen Bundesländern mit verschiedenen Zugängen betroffen. „Daher ist es nicht einfach“, schmunzelt der Pertholzer Bürgermeister Hermann Hahn jun. (FPÖ). Seit Jahren köchelte das Thema wohl auch deshalb dahin, bis die Schwarze Aist beim Starkregen Anfang Juni gröber aus den Ufern trat. „Dadurch kam die Sache nun ins Laufen.“

Und noch diese eine weitere Sache. Das Land NÖ habe angeboten, das Projekt abzuwickeln und mit dem Land OÖ sowie den Gemeinden abzustimmen, freut sich Hahn, der Pertholzer Gemeinderat verabschiedete einstimmig den Grundsatzbeschluss für das Projekt.

Noch einmal soll der Ort an dem ins Nachbar-Bundesland ragenden Südzipfel des Bezirkes Gmünd in nächster Zeit den Gemeinderat beschäftigen: Die Brücke und das Stück Fahrbahn auf NÖ Seite sind derzeit laut Hahn Privatgrund, obwohl es sich um eine Gemeindestraße handelt. Es wird somit auch noch der Übernahme ins öffentliche Gut bedürfen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.