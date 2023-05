Kurs Im Volksheim Heidenreichstein: Lernen, den eigenen Hund zu massieren

Anna Hohenbichler

Denise Binder beschäftigt sich beruflich vor allem mit Hunden und Pferden. Ihr Wissen will sie nun an Tierbesitzer weitergeben. Foto: Weinstabl Medien

V or rund zwei Jahren hat sich Denise Binder mit ihrer Praxis „mana“ in Heidenreichstein selbständig gemacht. Am 20. Mai veranstaltet sie im Volksheim einen Massagekurs für Hundehalter.