„Was wurde aus...“ dem Heidenreichsteiner Hauptschullehrer?

Geboren und in den ersten Lebensjahren in Reinberg-Heidenreichstein zuhause, übersiedelte Kurt Pani im Volksschulalter nach Heidenreichstein. Schon in jungen Jahren hatte er das Ziel, einmal als Pädagoge tätig zu sein. Nach der Matura und dem Besuch der pädagogischen Akademie in Wien kam der Junglehrer für ein Jahr an die VS Heidenreichstein, ehe er sechs Jahre lang an der HS in Litschau unterrichtete. Schließlich zog es ihn an die HS in seiner Heimatstadt zurück, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2019 den Schülern sein großes Wissen über Mathematik, Biologie, Informatik, Werken sowie Physik und Chemie weitergab.

Eine besondere Leidenschaft von Kurt Pani war aber schon in jungen Jahren das Schachspiel. Lange Zeit gehörte er der Spielgemeinschaft Waldviertel an, errang vorher schon zwei Jugend-Landesmeistertitel und rang in einer „Simultanpartie“ dem damaligen Vizeweltmeister aus Russland ein Remis ab. Heute geht es der ehemalige Pädagoge ruhiger an: „Meine Frau und ich sind gerne unterwegs um zu campen.“ Auch zum Lesen bleibt jetzt mehr Zeit und natürlich ist Pani stets für seine drei Enkelkinder da, „denn die haben einen festen Platz in meinem Herzen.“