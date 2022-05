Markstein an der Wasserscheide in neuem Glanz

Werbung

An der Stelle zwischen Kurzschwarza und Groß Rupprechts, wo die „Europäische Wasserscheide“ liegt, wurde 1971 von der Landesberufsschule Schrems im Auftrag des Verschönerungsvereins Langschwarza ein Markierungsstein errichtet. Am Wegrand der B2 ist die Grenze: Während der Schwarzabach in die Nordsee mündet, fließt der Rupprechtsbach in das Schwarze Meer. Da der Granitstein ebenso wie die Inschrift durch die Witterung stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, wurde nach 50 Jahren auf Initiative von Stadtrat David Süß eine Sanierung durchgeführt.

Unter Beiziehung einiger Maschinen und Geräte wurde mit der Generalsäuberung des Markierungssteines begonnen. Danach wurden nach neuesten Erkenntnissen von sechs Steinmetzschülern im letzten Lehrjahr unter Anleitung des Fachlehrers Christian Binder die Inschriften erneuert. Binder lobte das Können und Engagement der Schüler, welche als erster Klassenzug die Neuerungen der nunmehr vierjährigen Steinmetz-Lehre absolvieren.

Die Kosten wurden vom Verschönerungsverein Langschwarza, vertreten durch Obmann Siegfried Weiß und Kassier Friedrich Weisgram, übernommen. Nun strahlt das steinerne Wahrzeichen von Lang- bzw. Kurzschwarza wieder in vollem Glanz.

