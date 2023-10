Aufatmen in Schrems: Ende der Dauerbaustelle naht

Monatelang hatte die Sperre der Schremser Stadtausfahrt in Richtung Pürbach und Zwettl für Gesprächsstoff gesorgt, zumal der Abschluss der Arbeiten an der Landesstraße L66 aus verschiedensten Gründen aus dem späten Frühjahr in den Sommer und schließlich auch in den Herbst verschoben werden musste. Am 12. und 13. Oktober wurden nun tatsächlich Asphaltdecken aufgetragen, die Freigabe für den Verkehr erfolgt nun in zwei Etappen.

Ab Samstag wieder aus dem Zentrum zu Schuhwerkstatt & Brauerei. So kann das erste Teilstück aus der Josef-Widy-Straße über die neugestaltete Kreuzung in die Niederschremser Straße zu Schuhwerkstatt und Brauerei laut Straßenmeister Martin Pichler von der Straßenmeisterei Schrems bereits mit Samstag, 14. Oktober, wieder befahren werden.

Die in der NÖN geäußerte Sorge eines Anrainers, Busse und Lkw könnten die Abbiegung aus der Niederschremser Straße rechts in die Bahnstraße nach Pürbach, Kirchberg und Zwettl nach der Umgestaltung und Auflassung des kurzen Abschneiders an der Brauerei vorbei nicht mehr passieren, hält Straßenmeister Pichler für unbegründet: Die Planung inklusive Berechnung der Radien sei freilich durch Experten erfolgt, erfahrene Bus- bzw. Lkw-Fahrer sollten demnach relativ problemlos abbiegen können – wobei ein Abbiegen aus einer Stadteinfahrt gleich in die nächste in der Praxis eher die Ausnahme sei.

Bahnstraße: Einbindung der Gemeindestraßen am Montag. Die seit 2022 komplett neu errichtete Bahnstraße selbst, wo bei der Gelegenheit heuer auch etliche Fernwärme-Anschlüsse geschaffen wurden, ist auch schon mit einer Asphaltdecke überzogen. Ausständig sind hier aktuell aber noch die Einbindungen aus den angrenzenden Gemeindestraßen. Diese nimmt sich die Baufirma Leyrer+Graf für kommenden Montag vor. – Wenn das Wetter passt und beim Belag keine Überraschungen zutage treten, dann ist die Bahnstraße ab 17. Oktober wieder komplett für den Verkehr geöffnet.

Fertigstellung der Nebenanlagen dauert noch etwas. Für die Fertigstellung auch der beidseitigen Gehsteige bzw. im letzten Stück der Bahnstraße bis zur Ortstafel auf Höhe Sägewerk Zwickl des neuen Geh- und Radweges muss vermutlich noch etwas Wartezeit in Kauf genommen werden. Der konkrete Termin dafür ist laut Straßenmeister Pichler noch offen.

Die Planung der Neugestaltung für die insgesamt etwa tausend Fahrbahn-Meter übernahm die Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen, die Arbeiten führt die Straßenmeisterei in Zusammenarbeit mit Stadtgemeinde und regionalen Betrieben aus. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Information des Landes NÖ auf etwa 270.000 Euro – 170.000 Euro übernimmt das Land, den Rest die Stadt Schrems.