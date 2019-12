Ladendiebe im Duett: Von Mitarbeiterinnen gestellt .

Einige Artikel luden zwei in Tschechien wohnhafte Georgier ordnungsgemäß in ihre Hofer-Einkaufswagen und bezahlten diese an der Kassa. Ihre prall mit weiteren Lebensmitteln gefüllten Rucksäcke leerten sie erst vor der Polizei…