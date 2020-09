Die Gmünder Sozialdemokraten schlagen nach dem Fällen eines Wäldchens zwischen der Eichenallee in der Neustadt und dem Ende der Lärmschutzmauer zur Bundesstraße B41, das durch die Stadtgemeinde wegen des Baus eines Wasser-Rückhaltebeckens veranlasst wurde, Alarm.

Die angrenzenden Anrainer, die durch den Bau der neuen Dr.-Arthur-Lanc-Straße als Verbindung zwischen Albrechtser Straße und Lagerstraße ohnehin schon zusätzlicher Belastungen ausgesetzt worden seien, würden nun auch aus der anderen Richtung durch Verkehrslärm und nächtliches Scheinwerfer-Streiflicht auf der B41 belästigt, klagen Klubchef Thomas Miksch & Co.

SP-Miksch: „Hätte sich schon vorher was überlegen müssen.“

„Der Wald war als Lärmschutzwald gewidmet, hätte nicht weggeräumt werden dürfen. Und wenn doch, dann hätte man sich für die Schutzfunktion schon vorher etwas überlegen müssen“, kritisiert Stadtrat Miksch die Stadtführung.

SPÖ Gmünd Kritik von Thomas Miksch (SP).

Eine teilweise Wiederaufforstung sei durch VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer gegenüber Anrainern angekündigt worden, so Miksch: „Aber bis das greift, vergehen Jahre.“ Selbst bei geringem Verkehrsaufkommen seien 55 Dezibel Straßenlärm gemessen worden, laut Miksch zehn mehr als erlaubt.

VP-Preis: „Gespräche mit Land NÖ.“

Der SP-Klub fordert lärmdämmende Sofortmaßnahmen. Der bestehende Lärmschutz müsse bis zur Fuß- und Radweg-Unterführung zum Aßangteich verlängert werden. Gemeinderat Jürgen Binder: „Material und Höhe sind diskutierbar, man muss nicht immer alles zubetonieren. Aber man ist den Bürgern einen adäquaten Schutz schuldig, fehlendes Geld wegen CoV kann im Nachhinein keine Ausrede mehr sein.“

Für die Stadtführung beteuert VP-Klubchef Martin Preis, man sei sich des Problems bewusst und habe bereits Gespräche mit dem Land NÖ als Straßenerhalter der B41 – von der die Lärm- und Lichtbelastung ausgehe – aufgenommen. Die Rodung sei allerdings nicht aus Gutdünken erfolgt, sondern aufgrund des Bedarfs für das Entwässerungsbecken und nach erfolgter Verhandlung mit behördlicher Bewilligung.

Baudirektor weist auf behördliche Vorgaben hin

„Das Becken ist auch in dieser Größe durch die Wasserrechtsbehörde vorgeschrieben“, ergänzt Stadtbaudirektor Michael Prinz. Das Fassungsvermögen beläuft sich wie berichtet auf immerhin 1.600 Kubikmeter Wasser. Das Becken oberhalb des Durchlasses bei der B41-Unterführung sei als Hochwasserschutz und zur Entlastung der Kanäle entsprechend der Vorgaben als Pufferraum erforderlich gewesen, so Prinz.

Ein Lärmschutz an sich könne allerdings lediglich in Absprache mit der Landesverwaltung erfolgen: „Er müsste wegen der kugelartigen Ausbreitung des Lärms möglichst beim Lärmerreger – also der B41 – kommen, und der Grund gehört dem Land NÖ.“ Neupflanzungen am Beckenrand seien von Haus aus angedacht gewesen, würden aber dauern, sagt Prinz – der ein kleines Waldstück aber sowieso primär als psychologisches Mittel gegen Lärm sieht.

Straßenbauabteilung: Werte nicht bedenklich

Hinsichtlich Lärmschutz durch Wald pflichtet Gerald Bogg, Leiter der zuständigen Straßenbauabteilung Waidhofen, Prinz bei: „Ein Wäldchen nimmt normal nicht sehr viel Lärm.“ Lichtbelastungen seien ihm nicht gemeldet worden.

Bogg spricht von eigenen Grenzwerten für Tag und für Nacht etwa hinsichtlich der Unterstützung von Lärmschutz-Maßnahmen: Bei einer Messung zu einer Zeit, die von einem betroffenen Anrainer sogar als lauteste Zeit eines Tages genannt worden sei, sei nicht einmal der Nacht-Grenzwert erreicht worden. Daher kann die Straßenbauabteilung relativ wenig tun. Die Stadtgemeinde ist in weitere Gespräche mit dem Amt der Landesregierung getreten.