Premiere auf der erst im Oktober im Zuge einer "Benennungsfeier" eröffneten Dr.-Arthur-Lanc-Straße in der Gmünder Neustadt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 5. November gegen 14.30 Uhr in der Gmünder Neustadt. Zwei Fahrzeuge krachten bei der erst Ende des Vorjahres geschaffenen Kreuzung der Lagerstraße mit der neuen Dr.-Arthur-Lanz-Straße – im Bereich der Agrana-Werkseinfahrt – zusammen.

Eine 54-jährige Gmünderin fuhr mit ihrem Pkw auf der Dr.Arthur-Lanc-Straße und wollte links in die Lagerstraße einbiegen. Zeitgleich lenkte ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Kirchberg seinen Pkw auf der Lagerstraße in Richtung Dr.Arthur-Lanc Straße. Er wollte die, da er die neue Vorrangregelung nicht kannte, gerade in Richtung Albrechtser Straße weiterfahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Lenker wurde im Landesklinikum Gmünd ambulant behandelt. Die Fahrzeugbergung führten die Feuerwehren Gmünd und Weitra (Kran) durch.