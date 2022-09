Adelige Verbindungen: Eine Vase für Queen Elisabeth

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Die Nachricht über den Tod von Königin Elisabeth II in der Vorwoche machte viele betroffen. Die Medienberichte seit dem 8. September überschlagen sich – auch im Hinblick auf das für 19. September fixierte Begräbnis. Was viele nicht wissen: Sie war im Besitz einer Kristallvase aus dem Hause Weber in Hirschenwies in der Gemeinde Moorbad Harbach. 1954 überreichte der damalige Bundeskanzler Julius Raab die Vase an die Queen.

„Aus diesem Grund hängt in unserem Kristallium ein großes Foto von Queen Elisabeth. Wir haben diesem Thema in unserer Ausstellung einen Bereich gewidmet“, sagt Erwin Weber, Inhaber des Familienunternehmens. Sein Großvater Leopold Weber habe ihm öfter von dem besonderen Ereignis im Jahr 1954 erzählt: „In Weitra fanden Mitte der 1950er Jahre Gewerbeausstellungen statt, an denen mein Großvater teilnahm und seine Kristallglas-Artikel zum Kauf anbot.“

Der Kanzler und sein Andenken aus Weitra

Im Frühling 1954 besuchte Julius Raab, der einen engen Weitra-Bezug hatte, eine Ausstellung. „Dabei ist er auf eine kunstvoll geschliffene Vase aufmerksam geworden. Er hat diese auch gekauft, aber nicht erwähnt, wozu er sie benötigt“, erinnert sich Erwin Weber an die Erzählungen seines Großvaters, der Anfang Juli 1954 schließlich ein Schreiben aus dem Bundeskanzleramt erhalten hat: „Dieses Schreiben ist noch in unserem Besitz.“

Julius Raab informierte den Kristallglasschleifer, dass er diese in Weitra erworbene Vase bei einem Staatsbesuch in England am königlichen Hof als Geschenk überreicht hat. Der britische Botschafter habe wenig später den Bundeskanzler wissen lassen, dass die Königin über das reizende Geschenk sehr erfreut gewesen sei und „diese ausgezeichnete österreichsche Arbeit besonders schätzt und würdigt“ – so lautet es im Brief von Julius Raab. „Die diplomatischen Bemühungen Österreichs waren zu dieser Zeit sehr intensiv, wollte man doch die Besatzungsmächte loswerden. Dass dabei eine Vase aus unserem Betrieb eine Rolle gespielt haben kann, ist schon etwas Besonderes“, sagt Erwin Weber.

Als der Trauerkonvoi nach Altweitra rollte

Die Vorbereitungen auf das Begräbnis der Queen wecken auch Erinnerungen an die bisher letzte Beisetzung in der Fürstenberger Gruft in Altweitra. Vor 49 Jahren trat Karl Egon V. zu Fürstenberg seine letzte Reise von Weitra nach Altweitra an. Der Trauerkonvoi mit den schwarzen Limousinen ist heute noch in Erinnerung.

Der damalige Schlossbesitzer und Chef des Hauses Fürstenberg starb am 23. September 1973 mit 82 Jahren. „Zur Trauerfeier wurden die weitverzweigten Verwandten eingeladen. Zahlreiche Adelsfamilien, hochrangige Vertreter aus Politik und Kirche sowie viele Einheimische erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre“, sagt Stephanie Fürstenberg. Begräbnisse in der Familie werden individuell gestaltet.

Auch Stephanie und Johannes Fürstenberg sollen ihre Ruhestätte in der Familiengruft in Altweitra finden: „Hoffentlich aber noch lange nicht.“

