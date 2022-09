Bis zu -5,1 Grad: Start in den Herbst mit der ersten Frostnacht

Am kältesten war es dabei im Lainsitztal. Das Wetterportal https://www.wetter-waldviertel.at/ führt als negativen Spitzenreiter seiner „Hitliste“ vom 23. September 2022 die Messstation im südböhmischen Buchers, direkt an der Staatsgrenze bei Karlstift im Bezirk Gmünd. Gegen 6 Uhr morgens wurden dort am Freitag -5,1 Grad verzeichnet. Im nahen Schwarzau (Gemeinde Moorbad Harbach) hatte es auf 785m Seehöhe zeitgleich etwa -4,3 Grad, in dem trotz der schon einigermaßen geringen Seehöhe von 625m immer für Extremwerte guten Oberlainsitz (Gemeinde St. Martin) immer noch -3,9 Grad. Diese drei Messstationen waren demnach auch die bundesweiten Kältepole der Nacht.

Frost im Waldviertel wurde von Wetter-Waldviertel auch abseits des Lainsitztales registriert, unter anderem in Langschlägerwald (Bezirk Zwettl, -3,8 Grad), Groß Gerungs, Langegg (Gemeinde Schrems), Jagenbach, Zwettl, bei Sonnentor in Sprögnitz, in Allentsteig oder Litschau.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.