Kuriose Blüten treibt unser Asylwesen mitunter: Binnen sechs Tagen sollten vier der letzten fünf Flüchtlings-Familien im Lainsitztal ohne Angabe von Gründen vom Asylquartier bei Walter Hahn in Bad Großpertholz in Vollversorgungsquartiere in Opponitz (Bezirk Amstetten) und Ybbs überstellt werden – obwohl drei Kinder soeben die Aufnahmeprüfung für HAK Gmünd bzw. Fachschule Zwettl geschafft hatten. Eine Familie wartete nur noch auf den mündlich zugesagten Positivbescheid.

Dass es für drei Familien rechtzeitig vor Schulstart zum Happy End kam, sei der Diakonie und vielen Privaten aus der Umgebung zu verdanken, sagt Thomas Samhaber vom Lainsitztaler Netzwerk. Im Jahr 2016 hatte es über hundert Flüchtlinge betreut, seither ist die Zahl auf fünf Familien und fünf alleine geflohene Männer gesunken.

Antrag auf Privatquartier wurde stattgegeben

„Drei der betroffenen Familien flehten uns an, uns für ihr Bleiben im Lainsitztal einzusetzen“, so Samhaber: „Kein Wunder – sie hatten Freundschaften geknüpft, konnten in ihren Quartieren menschenwürdig leben und sich selbst versorgen.“

Als Kompromiss statt anonymer ferner Großquartiere wurde den Flüchtlingen eine private Unterkunft in Aussicht gestellt, falls sie eine solche finden und mit maximal 300 Euro Mietzuschuss pro Familie finanzieren können. – Keine leichte Aufgabe bei Quartiergrößen für zwei siebenköpfige Familien und eine fünfköpfige. Hahn nahm nun eine Familie trotz Einbußen privat bei sich auf, zwei Familien fanden im ehemaligen Arzthaus der Samhabers in Harmanschlag eine Bleibe. Davor hatte sogar der Bürgermeister sein Okay zur privaten Aufnahme geben müssen, nachdem St. Martin den Status einer „Sperrgemeinde“ erlangt hatte.