Spätestens seit Covid-19 Begriffe wie Homeoffice, Homeschooling & Co in unseren Alltag gebracht hat, muss über den Nutzen einer flächendeckenden Breitband-Ausstattung nicht mehr groß diskutiert werden. Das war nicht immer so, erinnern sich die VP-Bürgermeister Peter Höbarth (St. Martin) und Martin Bruckner (Großschönau) an die Zeit nach der Jahrtausendwende, in der sie sich im Umfeld der bereits 1996 in Gmünd gegründeten Pioniere von NBG als landesweite Glasfaser-Vorreiter in zentralen Stellen den Ruf von Spinnern „erarbeitet“ hatten.

„Wurden in den ersten Jahren angespuckt.“ „Wir wurden in den ersten Jahren angespuckt und behandelt, als wären wir leprakrank und aussätzig zugleich“, blickt Bruckner zurück. Und Höbarth: „Ich wurde nach St. Pölten zitiert, wo mir erklärt wurde, dass die Schaffung und der Betrieb eines Glasfasernetzes keine Aufgabe einer Gemeinde sei.“ Ein Betreiber habe auf Druck der Politik kulanterweise angeboten, den bereits um mehrere hunderttausend Euro aufgebauten Bestand in der Gemeinde Großschönau kostenlos zu übernehmen, den Betrieb für zehn Jahre zu garantieren und dafür 50.000 Euro an Förderung einzustreifen, sagt Bruckner: „Wir hätten das Netz also verschenken müssen. Ab da war klar, wie wir dran sind – und wie wir damit umzugehen haben: Es konnte nur noch vorwärts gehen!“

2003: Der erste Gemeinde-Zusammenschluss für Glasfaser. St. Martin, Großschönau und Bad Großpertholz schlossen sich als erste Gemeinden Niederösterreichs zusammen und bildeten mit Spital (Gemeinde Weitra) die „ARGE Glasfaser Waldviertel“, mehr Gemeinden bzw. Orte konnten zu dem Zeitpunkt in der Umgebung nicht für die Vision begeistert werden. Um Kosten zu sparen, wurden fortan – soweit möglich – bei Grabungsarbeiten für Kanal & Co auch gleich Glasfaser-Leerrohre mitverlegt, in die zu einem späteren Zeitpunkt nur noch die Faser eingeblasen werden musste.

Engelstein und Mistelbach erhielten schon 2003 potenziellen Zugang zur „Datenautobahn“ und hoben sich damit hinsichtlich der Verbindungsqualität sogar von vielen Ballungszentren ab, der Ort Großschönau – wo zur Schaffung einer zentralen Kopfstation doch gegraben werden musste – folgte 2004.

Großes Kanalprojekt als Glücksfall. Teile der Gemeinde Bad Großpertholz und vor allem die Gemeinde St. Martin hatten das Glück, dass für 2004 ohnehin das große Kanalprojekt für den Abwasserverband mit Bad Großpertholz anstand. Dabei konnten nicht nur Glasfaser-Leerrohre mitverlegt werden: Die neue Kläranlage in St. Martin wurde selbst ans Glasfasernetz angeschlossen, was den Betrieb etwa hinsichtlich der Pumpwerk-Steuerung in ein neues Zeitalter führte.

Die ARGE sorgte europaweit für Aufsehen, erhielt eine Reihe an Einladungen als Vortragende zu internationalen Konferenzen – zumal die Infrastruktur als freies „Open Access Netzwerk“ allen Betreibern offen stand.

Etwa 650 Haushalte waren einen Schritt voraus. Innerhalb weniger Jahre wurden in den drei Gemeinden insgesamt mehr als drei Millionen Euro verbaut und etwa 650 Haushalte aktiv angeschlossen. Vor allem durch Covid-19 sei der Wert dieser Investition vielen – die das Angebot zuvor als selbstverständlich angesehen hätten – ins Bewusstsein gerückt, sagt Bruckner: „Wer Freunde oder Kollegen in anderen Regionen ohne Glasfaser hat, die Probleme mit der Arbeit im Homeoffice hatten, der hat unser Netz als nicht selbstverständlich schätzen gelernt.“

Keine Leerstände und Bevölkerungs-Verluste entlang der Datenautobahn. In St. Martin sei das Projekt von vielen Einwohnern unterstützt worden, die für sich selbst gar keinen Bedarf gesehen hätten, erklärt der dortige Bürgermeister Höbarth. Man habe die Aufwertung für die Gemeinde an sich gesehen. Für Zuzügler sei die Option, sofort Glasfaser ins erworbene oder neugebaute Heim einzuleiten, heute ein absolutes Entscheidungs-Kriterium für den Standort, so Höbarth: „Es gibt daher bei uns keinen Leerstand, solange der Preis nicht exorbitant hoch ist.“

Der in der Region weit verbreitete Bevölkerungs-Schwund ist in Großschönau und St. Martin kein Thema, wurde schließlich auch in der verzögert an den „Datenhighway“ angeschlossenen Marktgemeinde Bad Großpertholz gestoppt.

Fahler Nebengeschmack in Großpertholz: Bundesgericht am Zug. In Großpertholz strahlt der Infrastruktur-Ausbau auch in anderer Weise nach: In der Gemeindekasse klafft laut Prüfbericht ein 84.000-Euro-Loch aus einer ungewöhnlichen Finanzamts-Zahlung. Dieser Betrag hatte 2013 an Vorsteuer überwiesen werden müssen, weil der Netzbau nicht als Akt eines auf Wirtschaftlichkeit abzielenden Gewerbebetriebes, sondern als Liebhaberei gewertet worden war, verlas Bürgermeister Hermann Hahn jun. (FPÖ) zu dem „Uralt-Verfahren“ im Gemeinderat. Die Gemeinde habe sofort dagegen berufen. Seit 2014 liege der Fall beim Bundesfinanzgericht. Die zuständige Richterin habe erst heuer bei einer Anfrage eine Entscheidung für das Frühjahr 2020 angekündigt, bis jetzt sei diese immer noch ausständig.

Großschönau hat die Investition bald abbezahlt. Das Argument der Liebhaberei kann Hahn jedenfalls nicht nachvollziehen: Ursprünglich seien mehr als die bisher etwa 125 Anschlüsse – und damit auch höhere Mieteinnahmen – erwartet worden, aber „der Netzbau war sehr wohl so konzipiert, dass er irgendwann einmal Erträge abwirft.“ Der Gemeinde Großschönau steht heuer etwa die letzte Rate zu deren 1,2-Millionen-Euro-Investition ins Haus, freut sich dort Martin Bruckner, „ab da haben wir damit nur noch Einnahmen“. Auch hier sei im Zuge einer Finanzprüfung der Frage nach möglicher Liebhaberei nachgegangen, diese aber ausgeschlossen worden.

Gericht: Keine Auskunft an Medien. Dass das in der Nachbargemeinde nicht der Fall war, könnte auf den dort in mehrere Etappen gestaffelten Ausbau zurückzuführen sein: Die Zentrale im Ort Großpertholz folgte vergleichbar spät den ersten Katastralgemeinden, wodurch der Betrieb des Netzes lange nicht möglich war. Seitens des Bundesfinanzgerichtes will sich Sprecher Peter Unger unter Verweis auf das laufende Verfahren dazu aber nicht äußern. Der Entscheidungs-Zeitpunkt hänge alleine von der zuständigen Richterin ab, sagt er der NÖN.

Glasfaser-Dienste seit Winter gar nicht mehr in Gemeindehand. Der Großpertholzer Fall ist auch deshalb delikat, weil die Gemeindeanteile an der „Glasfaserkommunikations-Dienste-OG“ für die Lainsitztaler Pilot-Gemeinden im Jahr 2019 sogar schon an die Firma Wvnet übergeben wurden. Die Gemeinden erhalten seither fixe Mieteinnahmen je angeschlossenem Bürger.