Chaos um Auswertung von PCR-Tests

Geschlagene 60 Stunden lang musste eine gegen Covid geimpfte Frau aus dem Lainsitztal auf das Ergebnis ihres PCR-Tests warten. Zu lange für den seit zwei Wochen geplanten Besuch ihres Gatten im AKH Wien. Den Ärger teilt sie sich mit etlichen weiteren ewig wartenden PCR-Getesteten, wie Apotheker Gottfried Libowitzky beteuert.

Das Schicksal machte bei der dreiköpfigen Familie das Leben zuletzt sehr turbulent. Der Vater (57) musste vor vier Wochen wegen einer schweren Operation ins AKH. Seine Gattin (52) und der Sohn (14) besuchten ihn, sooft es ging. Seit zwei Wochen gab es aber, weil die Gattin zwischenzeitlich selbst im Spital war, nur mehr telefonischen Kontakt. „Als ich erfahren habe, dass ich nach Hause kann, habe ich sofort PCR-Testtermine in der Stadtapotheke Gmünd ausgemacht, trotz des großen Andranges bereits für 5. November um 6.20 Uhr. Ich war also sicher, dass wir am 6. oder 7. November ins AKH, wo wir auch als Vollimmunisierte einen PCR-Test vorweisen müssen, können“, erzählt die Frau. Der Sohn hatte sein Ergebnis am Samstagfrüh am Handy, die Mutter nicht. „Es wurde Sonntag und noch immer hatte ich kein Ergebnis.

Fürs nächste Mal: Täglich ein PCR-Test

Die Enttäuschung wurde immer größer, auch Anrufe bei Apotheke und diversen Stellen brachten keinen Erfolg. Mittlerweile verstrichen auch die 48 Stunden, die der Test in Wien gültig ist.“ Also fiel auch die Fahrt am Sonntag aus – auch deshalb ärgerlich, weil der 57-Jährige im AKH nur das Notwendigste dabei hat, am 11. November aber in ein Rehazentrum überstellt wird. Dazu wären schon die Koffer mit etlichen weiteren Utensilien gepackt gewesen. „Wenn du alles richtig gemacht hast, ist ein fehlendes PCR-Testergebnis eine Katastrophe. Wir machen es ja nicht aus Jux und Tollerei.“

Fürs nächste Mal geht die Gattin auf Nummer sicher: Sie ließ sich am 8. November bei einem Arzt in Gmünd testen und wird zusätzlich täglich einen Gurgeltest durchführen – falls sie ihn im Gmünder Spar bekommt. Das koste die Allgemeinheit unnötig Geld, sei aber die einzige Möglichkeit. „Es muss einfach umgehend für eine ausreichende Infrastruktur von den Verantwortlichen gesorgt werden. Anscheinend sind die Labors überlastet.“

„Unvernünftige überlasten jetzt die Labors“

„Wir haben in den vergangenen Tagen extrem viele Tests durchgeführt und unsere Testzeiten erweitert“, sagt dazu der Gmünder Apotheker Gottfried Libowitzky: „Am Samstag-Mittag kam vom Labor die Verständigung, dass die Kapazitäten für die Auswertung der extrem vielen Tests nicht ausreichen. Verschärft wurde die Problematik, weil bei Online-Anmeldungen teils falsche Telefonnummern oder Mail-Adressen eine Übermittlung der Ergebnisse verunmöglichten und damit das System behinderten.“

Libowitzky betont, dass seine Mitarbeiter nicht für das Chaos – das es in der Dimension seit Durchführung der PCR-Tests in der Apotheke noch nie gegeben habe – verantwortlich gewesen seien. „Das Telefon ist heiß gelaufen. Manche warten noch immer auf das Ergebnis.“ Das System sei überlastet, stehe vorm Zusammenbruch. „Auch in den Labors wird auf Hochdruck gearbeitet. Dort fehlen die Ressourcen. Jetzt kommen die vielen Ungeimpften, dazu, die einen PCR-Test für die Arbeit brauchen. Das ist nicht mehr durchführbar“, meint der Apotheker, der auch die Krankenhäuser in die Pflicht nimmt: „Wenn PCR-Tests von Geimpften verlangt werden, dann müsste jedes Spital selber die Tests anbieten. Jeder müsste halt eine Stunde auf das Ergebnis warten. Das hat es ja schon gegeben und hat sich bewährt.“ Libowitzky ist auch etwas verärgert über die Impfunwilligen: „Die 25 Prozent Unvernünftigen in der Bevölkerung überlasten jetzt die Labors.“