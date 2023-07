Neuer Kulturlandschaftsverein: „Verlust von Lebensräumen gegenwirken“

Für den Naturschutz hochbedeutsame, aber extensive und schwer zu bewirtschaftende Lebensräume werden zunehmend unter Bewirtschaftung genommen. Dadurch verbrachen und verbuschen sie und verlieren damit ihre landwirtschaftliche und naturschutzfachliche Relevanz. Mit der Etablierung von regionalen Kulturlandschaftsvereinen (KLV) möchte Niederösterreich diesen Entwicklungen nun entgegensteuern. Im Lainsitztal wurde der erste Kulturlandschaftsverein des Landes gegründet, wie die NÖN bereits berichtete.

Kleinregionssprecher und Bürgermeister von Weitra, Patrick Layr, betont: „Die Gemeinden der Kleinregion Lainsitztal arbeiten seit vielen Jahren interkommunal im Interesse der Region zusammen, einen Schwerpunkt bildete dabei schon bisher der Bereich Umwelt, Energie und Naturschutz. Mit der Gründung des ersten Kulturlandschaftsvereins im Lainsitztal ist die Region wieder innovativer Vorreiter. Ich freue mich, dass alle Gemeinden hinter diesem zukunftweisenden Projekt stehen.“

Die Dynamik der Landschaftsentwicklung verlange eine zielorientierte Steuerung, die breit mitgetragen wird, teilt die Landwirtschaftskammer in einer Aussendung mit. Mit regionalen Kulturlandschaftsvereinen sollen maßgeschneiderte Umsetzungsmodelle für eine nachhaltige Sicherung des Naturerbes entwickelt werden. Das soll durch die freiwillige Kooperation von relevanten Akteuren in den jeweiligen Regionen geschehen. In einer ersten Pilotphase wurde ein Umsetzungsmodell für Kulturlandschaftsvereine entwickelt, das für die Etablierung von Kulturlandschaftsvereinen herangezogen werden kann.

„Es geht darum, regionale Strukturen zu schaffen, deren zentrale Aufgabe die Landschaftsentwicklung ist. Der Kulturlandschaftsverein Lainsitztal hat sich zum Ziel gesetzt, dem Verlust von Lebensräumen und Artenvielfalt entgegenzuwirken und wichtige Impulse für die Regionalentwicklung zu liefern“, betont Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager: „Dies kann nur gelingen, wenn Landwirtschaft, Naturschutz, Gemeinden und Tourismus zusammenarbeiten. Genau das ist im Lainsitztal der Fall. Niederösterreich nimmt damit einmal mehr eine Pionierrolle ein.“

Für die zuständige Landesrätin für Naturschutz, Susanne Rosenkranz, ist klar: „Wenn wie hier Gemeinden, Landwirtschaft, Tourismus und Naturschutz an einem Strang ziehen, wird es uns gelingen, gesunde, lebendige und lebenswerte Landschaften für uns und für nachkommende Generationen in Niederösterreich zu erhalten.“