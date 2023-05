Gemeinsame Sache beim „Oldtimer Frühschoppen 3.0“

Erstmals wird am 11. Juni (10 Uhr) von den „Motor-Sport-Club Racingfriends“ und dem Kristallium der Oldtimer-Frühschoppen in Hirschenwies in der Gemeinde Moorbad Harbach gemeinsam durchgeführt.

Die Brüder Fritz und Erwin Weber hatten bereits 2018 und 2019 diese Veranstaltung am Kristallium-Gelände in die Wege geleitet, da hier die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. „2019 konnten wir immerhin gut 180 Fahrzeuge begrüßen. 2020 war alles vorbereitet, und dann kam Corona“, sagt Fritz Weber. Aus diesem Grund musste das Treffen 2020 abgesagt werden, auch 2021 und 2022 war kein Treffen möglich.

Neu dazu gesellte sich nach den gut besuchten ersten zwei Veranstaltungen der Motorsportverein MSC Racingfriends Waldviertel mit Sitz in Moorbad Harbach hinzu. Die Motorsportfreunde helfen bei der Durchführung, auch findet dieses Jahr eine 25km lange Rätselrallye statt.

Die Veranstalter freuen sich auf den Besuch von Autos, Lkw, Motorrädern, Mopeds, Traktoren und vielen anderen Fahrzeugen (Flugzeuge und UFOs), deren Baujahr vor 1999 liegt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Als Highlights winken dem schönsten, dem ältesten und dem weitest angereisten Oldie schöne Preise. Vorangemeldete Fahrzeuge bekommen einen Getränkebon und einen Gratiseintritt in die Schauräume des Kristallium.

