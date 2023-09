Harbach: Neueröffnung von Gemeindeamt und Turnsaal-Neubau gefeiert

Am 9. September waren zahlreiche Gäste und auch viele Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft zur Eröffnung des sanierten Gemeindeamtes und des Volksschul-Turnsaal-Zubaus gekommen. Durch die Eröffnung führte als Moderator Thomas Breit, der die Begrüßung der Ehren- und Festgäste durchführte. Neben der Landesrätin für Bildung und Soziales, Christiane Teschl-Hofmeister, und Bezirkshauptmann Christian Pehofer waren auch zahlreiche Bürgermeister der Umgebung gekommen.

Göll strich Einsparungen hervor. Bürgermeisterin Margit Göll hob in ihre Rede die besonderen Leistungen und Unterstützungen verschiedenster Stellen und Personen hervor, so auch die zur Verfügung-Stellung der Räumlichkeiten während der Bauarbeiten für ein ganzes Jahr bei der Feuerwehr Wultschau, wodurch ihr zufolge rund 100.000 Euro an Kosten für Containermiete gespart werden konnten. Gleichzeitig habe man den Empfehlungen von günstigeren Kostenrechnungen Folge geleistet und beide Baustellen - Gemeindeamt-Sanierung und den seit 20 Jahren im Gespräch gestandenen Turnsaalbau - gleichzeitig durchgeführt. Das habe weitere Kostenersparnis gebracht, dies sei auch bei der Überprüfung durch die Gemeindeaufsicht der Finanzabteilung des Landes positiv bewertet worden. - Zwei Tage vor der Feier war es wie berichtet zu einem politischen Schlagabtausch um die Kosten für das Projekt gekommen (mehr dazu hier: SPÖ-Vorwurf: ÖVP-Funktionärin Göll hat sich „verzockt“).

Architekt Rudolf Schwingenschlögl bezeichnete bei der Eröffnungsfeier die gesamten Arbeiten als Mustersanierung und erklärte, dass alle Vorgaben hinsichtlich Zeit, Planung, Durchführung oder auch den veranschlagt gewesenen Kosten im Rahmen geblieben seien. Schwingenschlögl dankte auch Landesrätin Teschl-Hofmeister, die sehr für dieses Projekt engagiert gewesen sei. Als gelernte Hochbautechnikerin habe sie allfällige Mängel bei ihren Besuchen gleich erkannt. Auch hob er die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit „Handschlagqualität!“ bei den Ämtern und Behörden sowie den Firmen hervor.

„Nebelstein Award“ an Landesrätin & Architekten. Nachdem die Kinder der Volksschule und des Kindergartens neben der Trachtenkapelle für musikalische Umrahmung sorgten, bekamen sie im Garten des Kindergartens verschiedene Leckereinen und Süßigkeiten von „Fertig Klaus“. Danach überreichten Bürgermeisterin Göll und Vizebürgermeister Roman Prager den in Harbach kreierten „Nebelstein Award“ an Teschl-Hofmeister und Architekt Schwingenschlögl - für besondere Verdienste bei dem gewaltigen Bauvorhaben. Abschließend wurden von Pfarrer Rudolf Pinger und der evangelischen Pfarrrerin Dace Dislere-Musta die Gebäude gesegnet, wobei die mittägliche Sirene den Segen unterbrach.

Nach dem Abspielen der Landeshymne gab es Führungen durch die beiden neu eröffneten Gebäude und Verpflegung für die Gäste.