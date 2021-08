Aus einem geplanten Festivalwochenende wurde für eine 19-Jährige aus dem Lainsitztal nichts: Am 7. August hätte es zum „Shutdown Festival“ nach Zwentendorf gehen sollen. Für den Einlass hatte sie 48 Stunden zuvor bei einem Arzt einen PCR-Test machen lassen – mit dem Ergebnis hätte sie innerhalb der nächsten 24 Stunden gerechnet. Aber es kam anders: Das Testergebnis langte erst am 16. August bei der 19-Jährigen ein, als der Arzt beim Labor nachgefragt hatte. „Ich konnte es dann nicht abrufen, weil es zu alt bzw. bereits abgelaufen war. Also weiß ich eigentlich bis heute nicht, wie das Ergebnis lautet“, erzählt sie. Zum Festival konnte sie somit nicht fahren.

Für die Auswertung war das St. Pöltner ENML-Labor zuständig. Wie dort auf Nachfrage betont wird, habe man das Ergebnis noch am Abend des 5. August an das Portal „Österreich testet“ übergeben und ins Epidemiologie Meldesystem übermittelt. „Von uns wurde die eingesandte Probe innerhalb der garantierten Frist von 24 Stunden resultiert“, erklärt Geschäftsleiter Georg Eilenberger. Und: „Aus welchem Grund die Zustellung des QR-Codes der Plattform ‚Österreich testet‘ verzögert war, können wir leider nicht feststellen.“ Dass der Ablauf im Labor selbst problemlos verlaufen ist, sei jedenfalls dokumentiert.