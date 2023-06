Mit kleinen Veränderungen: Vorbereitungen für 4-Berge-Marsch laufen

„Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern laden Vereine und Versorgungsbetriebe aus der Region ein, sich zu beteiligen und für Essen und Trinken der zahlreichen Wanderer zu sorgen – und auch die Gemeinden tragen einen touristischen Nutzen davon“, sagt Obmann-Stellvertreter Johannes Haumer. Zwischen 4.30 und 5 Uhr geht es am 18. Juni in Heinrichs bei Weitra los. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Am Start gibt es wieder Funktionsshirts und jetzt auch neue Kappen mit 4-Berge-Marsch-Logo in verschiedenen Farben zu erwerben.

Verbesserungen an der Streckenführung wurden erzielt, Asphaltabschnitte verringert. Die Änderungen betreffen den Aufstieg zum Mandelstein und die Strecke zwischen Nebelstein und Wachtberg. Eine weitere neue Errungenschaft des Vereins ist der Shuttle-Dienst bereits um 4.20 Uhr, sowie auch um 14 und um 15 Uhr vom Zielort Harmannstein zum Start nach Heinrichs mit einem 60-Sitzer-Reisebus.

Edmund Kitzler, Obmann des Vereins, erklärt: „Die Erlöse bei den Labstationen kommen den Gastwirten in Maißen und am Nebelstein sowie der Feuerwehr St. Martin und am Johannesberg der Feuerwehr Watzmanns und dem Dorferneuerungsverein Sulz zugute.“