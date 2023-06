Nach neun Jahren: Pfarrer Musial vor Abschied

Die Diözese St. Pölten bestätigt Gerüchte über den nahenden Abschied von Pater Joachim Musial aus den Pfarren Unserfrau, Heinrichs und Höhenberg: Er habe als Zisterzienserpater in einem Stift in Polen um die Beendigung seines Dienstes in der Diözese St. Pölten angesucht, heißt es aus der Diözese auf NÖN-Nachfrage.

Joachim Musial wurde in Wolbrom in Polen geboren, trat nach der Matura ins Zisterzienserkloster Mogila bei Krakau ein, studierte Philosophie und Theologie und wurde 1985 zum Priester geweiht. Zwei Jahre später begann er mit dem Psychologie-Studium an der Katholischen Universität in Lublin, das er 1992 abschloss. Danach war er Seelsorger in der Toskana, Psychologe sowie stellvertretender Direktor am Gymnasium des Zisterzienserordens in Krakau, ehe ihn seine Wege 2009 über das Zisterzienserkloster Lilienfeld nach Österreich führten. Hier wurde er 2011 Vikar im Pfarrverband Harbach mit den Pfarren St. Martin, Harmanschlag, Bad Großpertholz, Karlstift und Harbach, ehe er 2016 Nachfolger von Tadeusz Mironczuk in den Pfarren Unserfrau, Heinrichs und Höhenberg wurde.

Die Entscheidung darüber, wer die drei Pfarren ab Herbst betreuen wird, soll in den nächsten Tagen fallen.