Rätselwandertag der Bereichsbäuerinnen in Weitra

Die Bäuerinnen des Bereichs Weitra luden am 2. September in Kooperation mit der Kleinregion Lainsitztal zu einem Wandertag ein. Start und Ziel war beim Musikerheim bei der Promenade, wo die Bäuerinnen für die Bewirtung sorgten. Die über 100 Teilnehmer hatten einige Rätsel zu lösen, die Kinder erhielten kleine Preise. Danach konnten sie sich in einer Hüpfburg vergnügen sowie Ponyreiten oder mit der Kutsche mitfahren, die vom Pferdehof Achatius aus Mistelbach gekommen waren. Eine für die jüngsten Besucher lustige Beschäftigung war es, das Melken am Gummieuter auszuprobieren.

Bei der Bewirtung der Gäste waren die Bereichs-Bäuerinnen aus Weitra sehr aktiv, Bereichsbäuerin Manuela Huber dankte für die Mitwirkung der zahlreichen Helferinnen und Helfer sowie den Spenderinnen für ihre hausgemachten Mehlspeisen und den unzähligen Gästen für ihren Besuch.

Gegen 15 Uhr kamen die Radfahrer, die an der Eröffnungs-Sternfahrt der Alltagsradwege in der Kleinregion Lainsitztal teilnahmen, gemeinsam mit einigen Ehrengästen wie Nationalratsabgeordneter Martina Diesner-Wais, Bundesrats-Vizepräsidentin Margit Göll und Bezirkshauptmann Christian Pehofer in Begleitung von Bürgermeister Patrick Layr zur Veranstaltung.

Unterstützung kam von der Stadtgemeinde Weitra, der Musikkapelle sowie Banken und Firmen aus der Region, Organisatorin Manuela Huber bedankte sich auch dafür.