Rekultivierung von Brachflächen: Debatte um Pilotprojekt

Im Lainsitztal ist ein „Kulturlandschaftsverein“ im Entstehen, der als Pilotprojekt von Naturschutzabteilung im Land NÖ und Landwirtschaftskammer NÖ primär auf die Rekultivierung brachliegender Flächen abzielt. Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus sollen so wie berichtet verbunden, das Landschaftsbild verbessert, und das freiwillige Mitmachen von Grundstücks-Besitzern durch Förderungen abgegolten werden.

In Moorbad Harbach steht der Gemeinderats-Beschluss zum Mitmachen bevor, in den anderen Kleinregions-Gemeinden gabs schon grünes Licht. In Großpertholz wurde davor am 29. April aber heftig diskutiert, FPÖ und SPÖ zogen den Beschluss dann im Alleingang ohne Stimmen aus der ÖVP durch. Für die Volkspartei äußerte vor allem Gemeinderat Christoph Winter, selbst Landwirt, Bedenken: Man wisse einfach zu wenig darüber und das Risiko sei groß, „dass das nichts bringt“ und die Gemeinde draufzahlt.

Winter: „Stehen nur als Subventionsempfänger da.“

Sehr viel könne man noch nicht wissen, weil es ja erst um den Start des für zwei Jahre anberaumten Projektes und die für heuer geplante Vereinsgründung gehe, sagte Bürgermeister Hermann Hahn jun. (FPÖ/Pertholz-aktiv). Im zweiten Schritt solle es mit Beteiligten aller Seiten und mit Biologen um die Erstellung eines Leitbildes gehen. Debatten habe es in allen Gemeinden vor allem unter Landwirten aus der ÖVP gegeben, so Hahn. Aber: Das Risiko seien 3.397 Euro an Kosten für das Basismanagement für die Gemeinde im Jahr 2023. Das Projekt habe nichts mit Verboten, Zwang oder neuen Schutzkategorien zu tun. „Ich bin auch der Letzte, der Versorgungsposten für Kammerfunktionäre schaffen will“, betonte er: „Aber ich sehe das Potenzial – es ist eine neue Schiene zum freiwilligen Organisieren von Projekten, Anpassen des Verhaltens und Lukrieren von Fördermitteln.“

Genau das gehe den Landwirten auf die Nerven, konterte Winter. „Wir stehen in der Öffentlichkeit nur als Subventionsempfänger da, was wir dafür tun müssen, das versteht ja keiner. Es ist wieder eine Subvention mehr“, beklagte er das Einsammeln von „dort ein paar Hundertern und da einem Hunderter“. Die Öffentlichkeit erfreue sich an schönen Flächen, „aber wir müssen davon leben. Jeder andere schaut sie nur von der Ferne an.“ Das mit angeschwemmtem Schotter gefüllte Lainsitz-Bachbett plage ihn, sie trete bei jedem stärkeren Regen übers Ufer. Winter: „Würde sie wie früher mehr ausgebaggert werden, bräuchten wir keine Subvention. Dann wären das super Flächen und wir hätten ein gscheites Gras.“

„Sind alle gebrandmarkt.“

Gerade für solche Fälle könne er sich das Pilotmodell vorstellen, so Hahn. Mit den Lainsitzniederungen und Biberflächen habe kein Landwirt Freude, „tun darf man damit nichts, und die Wiesen haben keinen Ertrag“. Aber genau da könne das Projekt Entschädigungen für artgerechte Bewirtschaftung bringen. Ins selbe Horn stieß Gerhard Prinz, geschäftsführender Gemeinderat (FPÖ): Auch er sei skeptisch gewesen, „wir sind in der Landwirtschaft ja alle gebrandmarkt durch Auflagen und noch mehr Auflagen, ich bin vor Jahren aus allen Förderungen ausgestiegen. Aber das ist die Chance, Problemgebiete mit anderen Augen zu sehen, einen Nutzen draus zu ziehen.“

Wandl: „Kommt drauf an, was wir selbst draus machen.“

Bauernkammer-Obmann Markus Wandl, ÖVP-Mandatar in St. Martin und Projektsprecher, erklärt sich die Skepsis durch falsche Informationen. In Harbach habe er Bedenken in einer Fraktionssitzung seiner dortigen Parteikollegen ausräumen können, in Großpertholz sei sein dahingehendes Angebot halt nicht angenommen worden. „Als Landwirt bin auch ich ein Betroffener, will mir genauso keine neuen Auflagen raufschnalzen lassen“, sagt Wandl. Das erwarte er aber nicht: Wer letztlich mitmache, tue das zu hundert Prozent freiwillig: „Es wird eine Chance sein – aber primär darauf ankommen, was wir selbst daraus machen.“

Aufgrund eines sehr hohen Interesses der Naturschutz-Abteilung im Land NÖ am Projekt sei mit nennenswert hohen finanziellen Mitteln zu rechnen. Davon könnten, so Wandl, vor allem Bauern in den Gemeinden Großpertholz und Moorbad Harbach mit den größten infrage kommenden Flächen am stärksten profitieren.

Keine Almosen

