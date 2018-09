Ein personeller Wechsel steht mit Oktober an den Volksschulen Unserfrau und Harbach an, der auch die Mittelschule Weitra betreffen wird. Direktorin Elisabeth Schnabl tritt ihren Ruhestand an, ihr folgt NMS-Direktor Hubert Prinz, der die Leitung der Volksschulen dazu bekommt. Der zuständige Pflichtschulinspektor Fritz Laschober bestätigt gegenüber der NÖN diesen Wechsel in der zweiklassig geführten Volksschule Unserfrau und der einklassigen Volksschule Harbach.

Elisabeth Schnabl (62), die nach ihrer pädagogischen Ausbildung in Baden in Bad Großpertholz, Weitra und St. Martin unterrichtet hatte, kam 1985 an die Volksschule Unserfrau. 2000 wurde sie Schulleiterin, 2012 auch mit der Leitung der Volksschule Harbach betraut. In ihrem langjährigen Wirken absolvierte sie zahlreiche Zusatzausbildungen wie Rechtschreibschwäche, Unterrichtsmethodik oder Schuleingangsphase.

Elisabeth Schnabl geht in Pension. | kt

Ihrem Ruhestand sieht die langjährige Pädagogin, der im Jänner der Berufstitel „Oberschulrätin“ verliehen wurde, mit Freude entgegen. „Es ist einfach der richtige Zeitpunkt, um zu gehen. Ich kann auf schöne Momente zurückblicken und werde auch mit der Schule in Verbindung bleiben, vielleicht als Lesepatin“, so Schnabl.

Die freie Zeit, die ihr ab Oktober bleibt, ist schon verplant: „Ich werde viele Kuchen für das Walala meiner Tochter backen, auf die Enkelkinder aufpassen oder meinen Sohn in Amerika besuchen“, so Schnabl.

Für Hubert Prinz, seit 2010 als Direktor an der NMS Weitra, ist das zusätzliche neue Aufgabengebiet eine Herausforderung. „Diese nehme ich aber gerne an“, so Prinz, der als betrauter Leiter zu fixen Zeiten in beiden Volksschulen anwesend sein wird. „Der genaue Zeitplan steht noch nicht genau fest. Aber eines ist sicher: Ich werde auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und Schüler achten – denn ohne diese funktioniert Schule nicht.“