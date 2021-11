Schütter kommt teuer: Kanal in Gmünd „regelrecht zerrissen“

Ein eigentlich unscheinbares Gmünder Gässchen wird nächstes Jahr einen doch recht großen Posten im Budget der Bezirkshauptstadt bekommen: Der Lainsitzweg unterhalb des Lagertors muss nach einem massiven Kanalbruch komplett erneuert werden. „Wir müssen auf jeden Fall mit einem nennenswerten sechsstelligen Betrag rechnen“, fürchtet Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) um einen schmerzlichen Einschnitt ins Straßenbau-Budget, für das eigentlich mit ganz anderen Baustellen geliebäugelt wurde.

Alleine die Planungsleistungen für die Kanal- und Wasserarbeiten an das Wiener Büro Lengyel belaufen sich auf Kosten von 31.100 Euro (ohne Steuern), sie passierten vorige Woche einstimmig den Gemeinderat. Martin Preis zur Herausforderung des Leitungsnetzes an dieser Stelle: „Hier fließt alles aus dem gesamten, abschüssigen Areal zwischen Herz-Jesu-Kirche und Schu bertplatz zusammen, dadurch baut sich freilich ein extremer Druck auf.“ Während eines heftigen Regenfalles im Juli sei der Druck in den alten Rohren des Regenwasser-Kanals schließlich zu groß geworden, sie seien regelrecht zerrissen. Auch die Fahrbahn wurde in einem größeren Bereich unterspült.

Kommendes Jahr sollen daher Kanal, Wasserleitung und Fahrbahn in der ganzen Gasse, die als Zubringer zur Werkstatt des Autohauses Eder und zum Reisebüro Pölzl dient, erneuert werden. Stadtrat Preis rechnet dafür auch mit Förderungen.

Mehr Geld fürs Heizen, Essen auf Rädern etwas teurer

Weiters beschlossen wurde in einer kurzen und durch die Bank einstimmigen Gemeinderats-Sitzung indes die Anhebung des Heizkosten-Zuschusses in der Stadt um zehn Euro für die Jahre 2022 und auch 2023. Geringfügig erhöht werden müssen allerdings wegen Preisanpassungen im Einkauf auch die Tarife für Essen auf Rädern um 30 Cent pro Mahlzeit – das erste Mal in drei Jahren. In den Kindergärten werden die Mahlzeiten um 25 Cent teurer.