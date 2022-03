Letzte Antigen-Teststraßen im Bezirk Gmünd schlossen

Unter anderem die Bezirksstelle Gmünd des Roten Kreuzes war seit den Flächentestungen im Dezember 2020 durchgehend im Einsatz, um das Angebot der permanenten Testungen zu ermöglichen. „Während dieser Monate unterstützten wir die Gemeinden Amaliendorf-Aalfang, Gmünd und Schrems mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Probenabnahme und der Durchführung der Antigentests“, erklärt Bezirksstellenkommandant Reinhard Grubeck: „Weiters unterstützten wir auch lokale Unternehmen bei der Durchführung von betrieblichen Antigentests.“

Alleine in Schrems, wo das medizinische Personal durchgehend vom Roten Kreuz gestellt wurde, wurden in der Zeit etwa 30.000 Tests von insgesamt 62 Ehrenamtlichen von Rotkreuz und Feuerwehr abgenommen. Insgesamt wurden in den Teststraßen des Gmünder Bezirksstellenbereiches im Jahr 2021 rein durch Rotkreuz-Mitarbeitende laut Aussendung 4.500 ehrenamtliche Stunden geleistet. Fast täglich wird seit Ausbruch der Covid-Pandemie zudem für behördlich angeordnete Testungen bei Menschen zuhause ein mobiler Corona-Tester mit einem Fahrzeug durch das Rote Kreuz gestellt.

Reinhard Grubeck dankte zum Abschluss allen Ehrenamtlichen, die die Arbeit in den Teststraßen der Gemeinden unterstützt hatten und „einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass die Menschen in den Gemeinden das ganze Jahr über ein breites Testangebot zur Verfügung hatten. Vielen Dank auch an die Gemeinden für die gute Zusammenarbeit bei der Organisation der Antigenteststraßen.“

