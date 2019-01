Nach drei Jahren als Vertretungsarzt in allgemeinmedizinischen Ordinationen wurde der Gmünder Thomas Smolik vorige Woche beruflich sesshaft: Der 33-Jährige trat in eine neu gegründete Gruppenpraxis mit Gemeindearzt Bernhard Sator in Aggsbach mit zweitem Standort in der Nachbargemeinde Maria Laach (Bezirk Krems-Land) ein.

Smolik, in seiner Heimat als Sänger und Gitarrist der Band „The Bramburis“ und vielfach noch aus Jugendjahren als Fußballer in der Gmünder Kampfmannschaft bekannt, absolvierte nach der Matura am BG & BRG Gmünd das Medizinstudium in Wien. Für den Turnusdienst am Universitätsklinikum Krems zog er auch privat in die Wachaumetropole, blieb im Anschluss ein Jahr an der Abteilung für physikalische Medizin.

Nebenbei startete er als Vertretungsarzt für Allgemeinmediziner, Ende 2015 machte er diese Arbeit zum Hauptberuf. Die Zeit sei sehr lehrreich gewesen, sagt Thomas Smolik, manchmal habe er in einer Woche in fünf verschiedenen Praxen ordiniert. Dabei sei auch der Kontakt zu Bernhard Sator entstanden, der in Aggsbach und Maria Laach eine Doppelordination mit Hausapotheke führt. Aus Gesprächen über die Nutzung von Synergien einer fixen Zusammenarbeit sei die Bildung der Gruppenpraxis hervorgegangen, an der Smolik nun zur Hälfte beteiligt ist.

„Hausärzte werden mitunter etwas belächelt, sind aber gerade im ländlichen Raum für Menschen oft eine Art Guide durch das Gesundheitssystem“, weiß der Wahl-Kremser, was auf ihn zukommt. In den zwei Kleingemeinden mit zusammen etwa 1.500 Einwohnern fällt ihm die Funktion des klassischen Landarztes zu.

Der Draht in die Heimat ging nicht verloren

Anfang 2020 will Sator seinen Ruhestand antreten. Die Idee ist es, dass an seiner Stelle Thomas Krendl als zweiter junger Mediziner nachrückt. Der Wechsel könnte von Baustellen-Aktivitäten begleitet sein: Für kommenden Herbst wird im Zuge eines Hochwasserschutz-Projektes der Donaugemeinde Aggsbach ein Neubau neben dem Gemeindeamt ins Auge gefasst, in den eine barrierefreie Praxis samt Nahversorger kommen soll. „Die Gemeindeführung unterstützt uns dabei sehr“, dankt Smolik.

Für die Eröffnung kündigt er auch die eine oder andere rockige Einlage mit seinen „Bramburis“ an – die sich großteils aus Musikern mit Gmünder Wurzeln zusammensetzen, die es in alle Teile Niederösterreichs und Wiens verschlagen hat. Geprobt wird immer noch in Gmünd. Die Musik ist nicht der einzige Grund für den 33-Jährigen, trotz Lebens- und Berufsmittelpunkts in der Wachau regelmäßig zurückzukehren. „Ich mag Gmünd sehr, bin auch wegen der Familie oder meiner Vorstandsfunktion bei den Naturfreunden Gmünd oft hier“, sagt der begeisterte Bergsteiger.