Auch sozial engagiert: Goldene Schallplatte für Alois Dolezal

Zentralbetriebsratsvorsitzender Gottfried Feiertag, Konrad Kogler und Alfred Zens (Vorständeder NÖ Landesgesundheitsagentur) als stellvertretende Zentralbehindertenvertrauensperson in die Pension verabschiedet. In dieser Funktion hat sich Alois Dolezal seit September 2007 engagiert: Beim Festakt wurden seine Zuverlässigkeit und seine unermüdliche Einsatzbereitschaft gelobt.

ZBR-Vorsitzender Gottfried Feiertag überreichte Dolezal als Dank für die langjährige Tätigkeit und seine Unterstützung in vielen Bereichen die ZBR-Schallplatte in Gold. Mehr zu Alois Dolezals beruflicher Tätigkeit am Landesklinikum Gmünd gibt's hier: Letzter Gipsworkshop von Alois Dolezal