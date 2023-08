Nun offiziell: Peter Jirak ist Primar der Abteilung für Innere Medizin

Peter Jirak schloss das Diplomstudium für Humanmedizin an der Medizinischen Universität Wien ab. Am Universitätsklinikum Salzburg absolvierte er anschließend die Facharztausbildung für Innere Medizin und Kardiologie. Berufsbegleitend durchlief er während dieser Zeit auch das Doktoratsstudium zum „Doctor of Philosophy in Medical Sciences“ sowie den Masterstudienlehrgang „Health Sciences and Leadership“. Als erfahrener und hochqualifizierter Mediziner ist er neben seiner klinischen Tätigkeit weiterhin auch wissenschaftlich aktiv.

Neben klinischer Tätigkeit weiterhin forschen

Nach seiner Habilitation zum Thema „Der Einfluss von COVID-19 auf das kardiovaskuläre System“ liegt sein aktueller Schwerpunkt im Bereich der Grundlagenwissenschaften. Gemeinsam mit einer internationalen Arbeitsgruppe geht er den kardiovaskulären Adaptationsprozessen in der Raumfahrt und hier besonders der kardialen Fibrose als Resultat der kosmischen Strahlung auf den Grund. Ziel ist, medikamentöse Therapiekonzepte zu entwickeln, um Schäden, die durch die kosmische Strahlung verursacht werden, zu bekämpfen. Eine solche Therapie könnte in weiterer Folge auch im klinischen Anwendungsbereich wie etwa der Onkologie von großem Nutzen sein.

„Ich bin nun seit mehreren Monaten im Klinikum tätig und wurde von allen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich aufgenommen“, sagt Peter Jirak. Er freue sich, Teil des Teams im Landesklinikum Gmünd zu sein und bedanke sich für die bisherige Unterstützung. Jirak hat einige Pläne: „Eines meiner Ziele ist der Ausbau einer hochkompetenten internistischen Versorgung, um mit unserem erfahrenen Team als Anlaufstelle neben den Kolleginnen und Kollegen des niedergelassenen Bereichs zu fungieren.“ Darüber hinaus sollen durch verschiedene Organisationsmaßnahmen die Personalressourcen bestmöglich im Sinne der Patientinnen- und Patientenversorgung eingesetzt werden.

Freude und Wertschätzung der Kollegenschaft

Weiters sei es ihm ein großes Anliegen, einen Beitrag zur Attraktivierung der Gesundheitsberufe zu leisten. „Die Schaffung eines wertschätzenden, angenehmen und lehrreichen Arbeitsumfeldes, in dem alle Kolleginnen und Kollegen die Zeit und Ressourcen bekommen, um die Arbeit, die sie gerne machen, auch gut machen zu können, ist das oberste Ziel. Nur so kann den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung zuteil werden“, sagt er.

Die ärztliche Standortleiterin Oberärztin Julia Dlask: „Ich kann die Worte von Primar Jirak nur bestätigen. Es bereitet mir große Freude, dass er seit einigen Monaten Teil unseres Teams ist. Als ich ihn kennenlernte, zeigte er sich als äußerst kompetenter Kollege, der für jeden Ratschlag aufgeschlossen ist.“ Jirak nehme sich Zeit für seine Patientinnen und Patienten sowie auch Kolleginnen und Kollegen und stehe ihnen mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung stets zur Seite. Dlask abschließend: „Die gesamte Kollegenschaft und ich wünschen Primar Jirak für die Zukunft im Landesklinikum Gmünd alles Gute und viel Erfolg.“