Man behält damit das hohe Niveau – bei einer Befragung im Jahr 2017 hat das Klinikum schon 97,21 von 100 möglichen Punkten erreicht.

„Das Vertrauen, das unsere Patientinnen und Patienten unserer täglichen Arbeit entgegenbringen ehrt und freut uns sehr“, betont Peter Kellner, Abteilungsvorstand der Remobilisation und Nachsorge: „Unsere Vision, Patientinnen und Patienten nach schweren Erkrankungen, Unfällen, Operationen oder Stürzen bei ihrem Weg zurück in ein eigenständiges Leben zu Hause bestmöglich medizinisch, pflegerisch und therapeutisch zu unterstützen, ist mit der Einführung der Gmünder RNS als Modellprojekt vor 13 Jahren voll aufgegangen. Unser Ansporn, um dem Anspruch einer RNS gerecht zu werden, bleibt weiterhin ungebrochen - nämlich klar definierte Ziele zu erreichen."

Das Landesklinikum Gmünd hat außerdem in der Kategorie Servicequalität gepunktet und liegt mit 94,6 von 100 möglichen Punkten niederösterreichweit an zweiter Stelle. „Mit unseren 27 Klinikstandorten stellen wir in Niederösterreich die spitzenmedizinische Versorgung unserer Bürger auf qualitativ höchstem Niveau sicher. Die Kliniken dürfen sich auch bei der diesjährigen Befragung über ihre Ergebnisse freuen“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf nach der Präsentation der Befragung.