Zwei Anlässe wurden am 12. Oktober im Landesklinikum Gmünd gefeiert: der zehnte „Geburtstag“ der Abteilung Remobilisation & Nachsorge (RNS) sowie die erfolgreiche Startphase für die Tagesklinik für Augenheilkunde in Kooperation mit der Augenabteilung des Klinikums Horn.

4.800 „Katarakt“-Operationen des Grauen Stars werden pro Jahr in Horn durchgeführt. In Gmünd als dislozierter Tagesklinik sind 200 Eingriffe pro Jahr geplant, die ersten Operationen wurden am 26. Juni vorgenommen.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf nannte diese Kooperation ein „Paradebeispiel für die Zusammenarbeit zwischen Standorten“, das den Patienten kürzere Anfahrtswege und Wartezeiten bei hoher fachlicher Qualität bringe.

Platz eins in der landesweiten Patientenbefragung

Strahlend blickte indes Primar Peter Kellner auf die ersten zehn Jahre der RNS-Abteilung zurück. Durch Unfälle oder Stürze verletzte Patienten werden vom multiprofessionellen Team am „Weg zur Wiedererlangung von Lebensqualität und Würde“ begleitet. Zugleich helfe man der Allgemeinheit etwa 900.000 Euro an Kosten einzusparen.

Applaus kam auch von Pernkopf. „Sie begleiten Menschen in schwierigen Lebens-Situationen, durch Sie schöpfen Menschen Hoffnung“, gratulierte er der Mannschaft zu Platz eins unter sämtlichen Stationen in der landesweiten Patientenbefragung 2017.

