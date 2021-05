Mit Covid-bedingt reduzierter Teilnehmerzahl und Übungen in Workshop-Form fand am Wochenende ein landesweites Training für Rettungshundeführer in Weitra statt.

Am Gelände der Feuerwehr Weitra lauschten nach Begrüßung durch Landeskommandant Hugo Karner zwölf Hundeführer und acht Trainer einem Vortrag des Landesausbildungsleiters des „Tierschutz qualifizierten Hundetrainers“ Egon Muggi aus Kärnten, die praktischen Übungen fanden in der Kuenringerkaserne sowie am Hundeplatz der Rot-Kreuz-Bezirksstelle statt.

Hunde und Führer waren mit vollem Eifer bei der Sache, trainiert wurden bei der Nasenarbeit unter anderem Motivation, Anzeigeverhalten, Suchverhalten und Suchtaktik.

Die Suchhundestaffel Weitra, die einzige derartige Sondereinheit des Roten Kreuzes im Waldviertel, wurde 2012 gegründet und verfügt derzeit über 14 Mitglieder. Nun wurde sie erstmals mit der Organisation und Austragung der Landesübung betraut.

„Dies wäre nicht ohne die Unterstützung der Gemeinde, Garnison und Feuerwehr Weitra möglich gewesen“, findet Bezirksstellenleiter Martin Gruber nach den lehrreichen Übungstagen lobende Worte: „Ein herzliches Dankeschön an Bürgermeister Patrick Layr, Garnisonskommandant Reinhard Bachner und stellvertretenden Bezirks- und Ortsfeuerwehrkommandant Harald Hofbauer.“

Weitras Staffelführerin Anita Besenbeck ermuntert weitere Interessierte dazu, sich bezüglich einer Ausbildung zum Hundeführer zu melden.