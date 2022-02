Wirbel um Schlägerung bei Schremser Park: „Kein Baum zu viel gefällt“

Wer Prähofer kenne, der wisse um dessen „Kampf um jeden einzelnen Baum“, sagt Stadtchef Müller (SPÖ). Aber: Das Flussbett des Braunaubaches sei im Bereich des Stadtparks einfach zu schmal. Das sei unter anderem bei der Hochwasser-Katastrophe 2002 – die der Auslöser des jetzt noch laufenden, in acht Etappen gegliederten Schutzprojektes zwischen Langegg und Niederschrems war – der Grund für massive Überschwemmungen gewesen, betont Prähofer.

Ziel sei nun eine „Abflussertüchtigung“, die den Abfluss eines „100-jährigen Hochwassers“ zulasse. Der Steg und die Parkwegbrücke wurden wie berichtet im Vorjahr schon abgetragen und mit größerer Spannweite neu errichtet.

Querschnitt wird breiter

„Das Flussprofil wird eingetieft und verbreitert. Das ist leider nur möglich, wenn die Bäume im Bereich des neuen Abflussprofiles entfernt werden – selbst wenn diese gesund sind!“, erklärt Prähofer zum aktuellen Schritt bei den Uferböschungen: „Es wurde also kein Baum zu viel gefällt.“

Auf diese Notwendigkeit sei im Vorfeld mehrfach hingewiesen worden, beteuert der Pürbacher, bei einer von Gea organisierten Exkursion genauso wie im Rahmen des Planungsprozesses für die Stadtpark-Neugestaltung, zu dem etwa im vorigen Herbst eine öffentliche Veranstaltung abgehalten wurde. Zum Beginn der Bauarbeiten im Vorjahr sei eine Infotafel aufgestellt worden, die auch das Baumthema behandelte.

Zahl der Bäume soll am Ende größer sein

Der aktuelle Ausbau trage auch dazu bei, ökologische Kriterien verstärkt zu berücksichtigen: Die Braunau entspreche in ihrem derzeitigen Zustand nicht den ökologischen Rahmenbedingungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2015). Der Plan berücksichtigt dazu Vertiefungen, Flachstellen oder „Störsteine“ – die die Dynamik des Gewässers erhöhen. Einige Wurzelstöcke wurden laut Prähofer gesichert, um nach Vornahme der Hochwasserschutz-Maßnahmen wieder eingebaut zu werden. Die sollen so gesetzt werden, dass sie der Ufersicherung dienen.

Und, so Prähofer: „Selbstverständlich ist eine Bepflanzung nach Abschluss der Arbeiten vorgesehen.“ Bürgermeister Müller streicht hervor, dass im Zuge der Stadtpark-Neugestaltung die Zahl der Bäume insgesamt sogar erhöht werden soll: „Ziel ist es, insgesamt mehr Grün hineinzubringen, auch in dem schon im Vorjahr bearbeiteten Uferbereich.“

Weitere Veranstaltung im März

Bei einer – nicht sehr breit beworbenen – Veranstaltung der Stadtgemeinde zur Stadtpark-Neugestaltung waren am 3. Februar die gefällten Bäume laut Müller genauso ein Thema. „Es kamen aber von Besuchern auch einige Ideen, vor allem zur Gestaltung und möglichen Verlegung des Funcourts.“ Diese sollen, so weit möglich, berücksichtigt werden. Für März kündigt Peter Müller eine weitere Veranstaltung inklusive Vor-Ort-Begehung und Präsentation an.

Die NÖN berichtete unter anderem:

https://www.noen.at/gmuend/schrems-naechste-etappe-fuer-hochwasser-schutz-schrems-hochwasserschutz-sperre-218121764

https://www.noen.at/gmuend/arbeiten-laufen-an-hochwasser-schutz-in-schrems-auf-zielgerade-schrems-hochwasserschutz-bauarbeiten-stadtpark-projekt-print-270834842

https://www.noen.at/gmuend/neugestaltung-schrems-suche-nach-ideen-fuer-park-schrems-park-neugestaltung-peter-mueller-print-301046157

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren