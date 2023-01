Fragen an die Spitzenkandidaten

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Bei welchen Themen im Bezirk sehen Sie auf Landesebene den dringendsten Handlungsbedarf?

Margit Göll (ÖVP): Wichtig ist es für mich, auch zu sagen, was im Bezirk bereits Gutes passiert ist. Unser Bezirk steht gut da und so soll es auch weitergehen. Die wichtigsten fünf Bereiche für mich: Bildung, Kinderbetreuung, Mobilität, Gesundheitsversorgung und Breitbandausbau. Genau hier soll es gut weitergehen und hier möchte ich weiterarbeiten.

Michael Bierbach (SPÖ): Es ist für die 134.117 Waldviertlerinnen und Waldviertler notwendig, die ärztliche Versorgung in den Regionen endlich anzugehen – eine regional ausgewogene Struktur, in der die E-Card wieder als „Zahlungsmittel“ genügt und sich die Tür der Praxis nicht erst nach Einstecken der Kreditkarte öffnet.

Anja Scherzer (FPÖ): Es braucht eine starke Stimme für unseren Bezirk im Landtag. Besonders wichtig sind mir Themen wie eine ausreichende medizinische Versorgung, es müssen ausreichend Betreuungsplätze für Kleinkinder geschaffen werden. Es darf nicht sein, dass Eltern im Bezirk Gmünd keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder finden.

Christian Oberlechner (Grüne): Für die notwendige, sozial gerechte Mobilitätswende fordern wir ein umfassendes, ganzheitliches Mobilitätskonzept, das Mobilität für alle garantiert und dessen Kernstück die FJB ist. Wir fordern den durchgehend zweigleisigen Vollausbau der FJB - in 72 Minuten von Gmünd nach Wien - und die Revitalisierung von Regionalbahnen.

Andreas Fuchs (NEOS): Es braucht Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. Wir wollen Landwirten mit Agro-Photovoltaik die Möglichkeit bieten, neben Feldfrüchten auch Sonnenstrom zu ernten. Es gibt Handlungsbedarf beim Öffi-Ausbau und der wohnortnahen Gesundheitsversorgung – wesentliche Schritte, um Junge in der Region zu halten.

Was muss auf Landesebene gegen die Leerstände in Ortskernen geschehen?

Margit Göll (ÖVP): Sanierungen in Ortskernen müssen gefördert werden, um so attraktiver als ein Neubau zu sein. Man muss auch Ansiedelungen und Gründungen von Betrieben in Ortskernen unterstützen. Die Gemeinden gehen da bereits als Vorbilder voran.

Michael Bierbach (SPÖ): Schluss mit der Ausdünnung des ländlichen Raums! Wichtig sind ein radikales Umdenken in der Raumordnung, um Zersiedelung und Flächenverbrauch einzudämmen, sowie Investitionen in den Öffi-Verkehr gegen die Abhängigkeit vom Auto.

Anja Scherzer (FPÖ): Leerstände könnten für leistbares Wohnen oder für Arztpraxen genutzt werden. Die Belebung des Ortskerns muss für Unternehmen attraktiver werden. Dem Wildwuchs an Einkaufszentren muss Einhalt geboten werden.

Christian Oberlechner (Grüne): Leerstand ist Folge des allgemeinen Strukturwandels und verfehlter Siedlungspolitik. Das Land muss mit Raumordnung und Fördermodellen eingreifen und die Gemeinden bei der Erstellung regionaler Entwicklungskonzepte unterstützen.

Andreas Fuchs (NEOS): Wir brauchen ein wirksames Leerstandsmanagement. Um Greißler und damit die Nahversorgung im Ort zu fördern, braucht es Anreize. Wesentlich ist auch die Umgestaltung der Ortskerne: Entsiegelung, Begrünung, Verkehrsberuhigung.

Der Bevölkerungs-Rückgang im Bezirk schreitet rapide voran. Was soll auf Landesebene dagegen getan werden?

Margit Göll (ÖVP): Wir müssen die Region noch lebenswerter machen, dazu die besten Voraussetzungen schaffen. In den nächsten Jahren wird die Kinderbetreuung massiv ausgebaut. Bereits ab 2 Jahren kann der Kindergarten besucht werden. Auch die Breitbandversorgung ist wichtig, um zuhause arbeiten zu können.

Michael Bierbach (SPÖ): Im Bezirk Gmünd waren 2020 1.926ha Bauland bebaut, 707ha unbebaut. Die SPÖ NÖ sagt klar: „Bauland ist zum Bauen da!“ Abgaben könnten Abhilfe schaffen. Wir möchten jungen Leuten die Möglichkeit geben, Eigentum zu erwerben – aber es braucht auch ausreichend geförderten Mietwohnungsbau.

Anja Scherzer (FPÖ): Für viele ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein wichtiges Kriterium. Dafür braucht es ausreichend Betreuungsplätze für Kleinkinder und ausreichend Pflegeangebote für pflegebedürftige Angehörige. Die Schikane für all jene, die auf das Auto angewiesen sind, muss ein Ende haben.

Christian Oberlechner (Grüne): Das Waldviertel ist der Siedlungsraum der Zukunft, weil die Folgen des Klimawandels am Land besser abzufedern sind. Die Landesregierung muss schnellstmöglich die Infrastruktur schaffen, damit Familien es in Zukunft leichter haben, sich für ein Leben im Waldviertel zu entscheiden.

Andreas Fuchs (NEOS): Vor allem für die Jungen fehlt es an attraktiven Freizeit- und leistbaren Wohnmöglichkeiten, ihre Sorgen und Wünsche werden nicht ernst genommen. Ganz wesentlich ist auch der Faktor Job. In der Region braucht es den Breitbandausbau, damit Daten pendeln – nicht Menschen.

Warum sollte man Ihre Partei und keine andere wählen?

Margit Göll (ÖVP): Wir sind als Vor-Ort-Partei in allen Orten und Gemeinden des Landes vertreten, um Anliegen der Menschen zu hören, weiterzutragen und umzusetzen. Nur mit einer Stimme für die Volkspartei ist dies weiterhin möglich.

Michael Bierbach (SPÖ): Wir kennen die Herausforderungen der Gemeinden, erfahren tagtäglich, wo Bürgerinnen & Bürgern der Schuh drückt – von Kinderbetreuung übers Bildungssystem bis zu Öffi-Anbindung und wohnortnaher Pflege.

Anja Scherzer (FPÖ): Die FPÖ steht für Veränderung. Unser Land braucht eine klare Vision. Wir wollen das Leben in NÖ wieder leistbar machen. Ein voller Kühlschrank und eine beheizte Wohnung dürfen kein Luxus sein.

Christian Oberlechner (Grüne): Wir sind die einzige Partei, die einer Umweltbewegung entstammt und die Klimaschutz aus tiefster Überzeugung umsetzt. Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, für uns und kommende Generationen.

Andreas Fuchs (NEOS): Als einzige Partei stellen wir die Zukunft – vor allem die der Jungen – in den Fokus. Darüber hinaus üben wir konsequent Druck auf die Politik aus, damit die endlich bei sich selbst zu sparen beginnt – gerade jetzt.

Was ist Ihr persönliches Ziel für die Landtagswahl?

Margit Göll (ÖVP): Ich habe in den letzten Jahren viel für die Menschen im Bezirk bewegen können, möchte dies auch weiterhin tun. Nur mit vielen Vorzugsstimmen für mich ist das wieder möglich.

Michael Bierbach (SPÖ): Mein Ziel ist es, mich für NÖ- Waldviertel-Bezirk Gmünd und für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen – nicht nur mit Versprechen! Ehrlichkeit währt am längsten.

Anja Scherzer (FPÖ): Ich wünsche mir ein gutes Ergebnis für die FPÖ und eine Befreiung aus der Absoluten, um das schwarze Netzwerk aus Korruption und Machtmissbrauch zu zerschlagen.

Christian Oberlechner (Grüne): Als Klimaaktivist bin ich in die Politik gegangen, um Klimaschutz in den politischen Diskurs einzubringen. Viele Stimmen für Oberlechner sind viele Stimmen für Klimaschutz.

Andreas Fuchs (NEOS): Machtsystem ÖVP aufbrechen, Korruption beenden – und für NEOS wünsche ich mir weiter konsequentes Wachstum.

