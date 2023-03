Schwarz-Blau in NÖ: Das sagt Politik im Bezirk Gmünd zum Übereinkommen

Während die ÖVP darauf verweist, dass hinter dem Übereinkommen knapp 65 Prozent der Wählerstimmen stehen und die FPÖ mit dem Ergebnis erwartungsgemäß zufrieden ist, zeigen sich SPÖ und Grüne skeptisch.

„Weil doch manche überrascht sind, muss schon gesagt werden: Der Wähler entscheidet am Wahltag, wer Landeshauptfrau oder -mann wird und wie stark die Parteien werden“, sagt ÖVP-Bezirksparteiobfrau Martina Diesner-Wais. Die Meinungen an der Parteibasis seien unterschiedlich, hinter dem Arbeitsübereinkommen stünden aber knapp 65 Prozent der Stimmen: „Es entspricht dem Wählerwillen – auch wenn es manche jetzt doch nicht so haben möchten.“

Inhaltlich sei, so Diesner-Wais, gerade in Hinblick auf Kinderbetreuung und Pflege der Bedarf der Zeit abgedeckt: „Das ist vor allem auch im länlichen Raum notwendig. Wir werden darauf pochen, dass die Vorhaben wirklich umgesetzt werden.“ Die Forderungen der SPÖ in den Verhandlungen seien „extrem hoch“ gewesen: „Da hatte ich das Gefühl, sie wollen gar nicht.“ Dass der Partner nun FPÖ heißt, bedinge in manchen Punkten ein „Treffen in der Mitte“, meint Diesner-Wais: „Das heißt auch, dass es Punkte gibt, die du selbst vielleicht nicht so machen würdest.“

Michael Bierbach: „Ob das wirklich gut geht?“

Wenig kann der SPÖ-Bezirksvorsitzende und Gmünder Stadtrat Michael Bierbach der Partnerschaft zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich abgewinnen. „Ob das für fünf Jahre wirklich gut geht? Wir haben schon auf Bundesebene gesehen, was bei Schwarz-Blau herauskommen kann – ich weiß nicht, ob mit dem Ergebnis der Zusammenarbeit alle erfreut sein werden“, sagt er.

Ob eine Mitschuld am Platzen einer Partnerschaft zwischen ÖVP und SPÖ auch die Sozialdemokraten – die von einigen Forderungen nicht abweichen wollten – trifft? Bierbach: „Sehr viele Kompromisse hätte man eingehen können. Ich teile aber die Ansicht, dass man bei zentralen Anliegen für das Wohl der Bürger hart bleiben muss.“ Für die aktuell sechs Bürgermeister der SPÖ im Bezirk hofft er, dass die Zusammenarbeit mit dem Land NÖ unter dem neuen politischen Weg auf Landesebene keinen Schaden nehmen wird – man müsse dafür Sorge tragen, dass die betreffenden Gemeinden nicht wegen der politischen Führung ausgehungert werden.

Lob von designierter Abgeordneter Anja Scherzer

Es freue sie „ganz besonders, dass sich die FPÖ für den Weg der echten Veränderung entschieden hat“, sagt deren Bezirksparteiobfrau und designierte Landtags-Abgeordnete Anja Scherzer: „Das Programm wurde gut ausgearbeitet und lässt eine klare freiheitliche Handschrift erkennen, die die Interessen der Niederösterreicher ganz nach vorne stellt.“ Der allgemeine Tenor aus dem Bezirk sei positiv, man stehe geschlossen hinter der Entscheidung und sehe „eine nie dagewesene Chance für positive Veränderungen in Niederösterreich“.

Inhaltlich sei der Kampf gegen die Teuerung, das Fokussieren der Sozialleistungen auf Menschen, „die das Sozialsystem jahrelang mit ihren Beiträgen finanziert haben“ und der Vorrang für Niederösterreicher beim sozialen Wohnbau hervorzuheben. Ihrer Tätigkeit als Abgeordnete sehe sie motiviert und mit Demut entgegen, sagt Anja Scherzer: „Dabei ist es mir ein großes Anliegen, meine Kraft für das Waldviertel und insbesondere den Bezirk Gmünd konstruktiv einbringen zu können.“

Grüne: „ÖVP hat ehemals christliche Werte über Bord geworfen“

Für die Grünen spricht Bezirkssprecher Manfred Stattler von einer „wissenschaftsfeindlichen und polarisierenden rechten Partnerschaft“, die das Land in die falsche Richtung katapultiere. „Das Arbeitsübereinkommen zeigt, dass die ÖVP alle ehemals christlichen Werte schon lange über Bord geworfen hat“, betont er. Und erinnert in einem Seitenhieb an den Wahlkampf: „Sollten nicht Stimmen für die ÖVP die FPÖ in der Regierung verhindern? Das jedenfalls ist gründlich schief gegangen.“

Dass Klimaschutz nicht explizit im Fokus steht, kritisiert Stattler freilich scharf: „Weiterhin fehlt ein Gesamtkonzept für eine sozial gerechte Mobilitätswende.“ Statt eines Dialoges komme es zur Kriminalisierung von Klimaaktivisten, statt einer Windkraftoffensive wehe nur ein laues Lüftchen.

Eine Abschaffung des Proporzsystems sei nötig und inhaltlich könne er lediglich den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen befürworten. Für die Pflege gebe es weiterhin nichts als Schlagwörter, das Thema „Integration“ ziele vielmehr auf Desintegration von Zuwandern und Menschen mit nicht deutscher Muttersprache ab.

Im Bezirk erreichte die ÖVP bei der Landtagswahl wie berichtet 40,5 Prozent. Die FPÖ wurde mit 27,2 Prozent zweitstärkste Partei, gefolgt von der SPÖ mit 23,3 Prozent. Grüne kamen auf 4,6 und Neos auf 4,5 Prozent.

