Wahl-Hoheneicher Kurt Ockermüller: Erinnerungen an Karl Merkatz

Schauspieler Karl Merkatz verstarb am 4. Dezember. Foto: APA/Georg Hochmuth

Mit dem Tod von Schauspieler Karl Merkatz (92) am 4. Dezember verlor der Wahl-Hoheneicher Kurt Ockermüller einen langjährigen Wegbegleiter und engen Freund. „Diese Freundschaft prägte mein Leben“, sagt der Regisseur, der mit Merkatz unter anderem für dessen Rollen als Mundl Sackbauer und Bockerer eng zusammengearbeitet hat.

„Kennengelernt haben wir uns, als ich noch als Aufnahmeleiter gearbeitet habe“, blickt Ockermüller zurück. Ab 1975 arbeitete er mit Merkatz als Regieassistent sowie ab 1978 als Regisseur in acht Folgen von „A echter Wiener geht nicht unter“ eng zusammen. Es folgten „Ein echter Wiener geht nicht unter – Das Mundlbuch“ und eine weitere Zusammenarbeit für den Film über die Familie Sackbauer, der 2008 in die Kinos kam. Dazwischen arbeiteten Ockermüller und Merkatz bei zwei Ausgaben der Filmserie über den „Bockerer“ zusammen. Den Kontakt habe er 2008 auch für ein Engagement des Karl Merkatz beim Schrammel-Klang-Festival in Litschau 2008 genutzt, sagt Ockermüller: „Er hat für ein ganz besonderes und erfolgreiches Abschlusskonzert gesorgt.“

Als Schauspiellegende werde Merkatz „ewig in Erinnerung bleiben“, sagt Kurt Ockermüller: „Seine Arbeit, seine Ausstrahlung sind einzigartig und wurden auch gewürdigt, das wird so bleiben – er war ein echter Mensch, als Schauspieler als auch als Freund.“ Die 50 Jahre andauernde Freundschaft sei etwas Besonderes für ihn gewesen, sagt der 74-Jährige, „Karl Merkatz war eine Art Vater für mich“.

Für Ockermüller selbst ging es am Sonntag nach sechs Monaten in Hoheneich nach Wien, im Frühjahr will er nach Hoheneich zurückkehren. Eines seiner nächsten Projekte ist ein Video über die Hoch- und Deutschmeister als „eine Art Fremdenführer für Wien“. Mit der Musikkapelle ist er eng verbunden, war doch sein Großvater ein „Deutschmeister“. Erst vor wenigen Tagen wurde Ockermüller dafür geehrt.

Merkatz habe er zum 92. Geburtstag am 17. November wegen dessen gesundheitlichem Zustand nicht mehr gratulieren können, bedauert Kurt Ockermüller. Auf seinem letzten Weg will er ihn am Mittwoch begleiten. Trost bekommt er vom einzigen, vor einem Jahr geborenen Enkel, und von seiner Überzeugung, dass ein echter Wiener nicht untergehen werde. „Schon gar nicht ein Karl Merkatz.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.