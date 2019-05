Der „Brauch“ des Maibaum-Umschneidens ging in Scheiben (Bad Großperhtolz) ziemlich schief und in Langegg war dadurch sogar eine „Gefährdung von Leib und Leben“ gegeben. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.

In Langegg schnitt ein Unbekannter den Maibaum am 1. Mai kurz vor 1 Uhr in einer Höhe von 120 Zentimetern mit einer Kettensäge ein. Die Gefahr, dass der Baum abbrechen könnte, war groß. Laut Polizei sei dadurch auch das Leben, die Gesundheit und die körperliche Sicherheit Anderer gefährdet gewesen. Der Maibaum wurde noch am selben Tag von den Mitgliedern der SPÖ Langegg komplett umgeschnitten.

„Wir verstehen nicht, warum der Baum nur eingeschnitten und nicht gleich umgelegt worden ist.“Sabine Zibusch-Lavicka, SPÖ-Ortsvorsitzende von Langegg

„Diese hirnrissige Aktion haben wir natürlich sofort der Polizei gemeldet. Wir verstehen nicht, warum der Baum nur eingeschnitten und nicht gleich umgelegt worden ist“, ist Sabine Zibusch-Lavicka, die SPÖ-Ortsvorsitzende von Langegg, sauer. „Der Maibaum ist bei uns aber nur ein Symbol, uns ist die gelebte Gemeinschaft wichtiger. Daher haben wir auch keinen weiteren Maibaum mehr aufgestellt“, so die Vorsitzende. In Langegg gibt es heuer also nur den Kinder-Maibaum am Kirchenplatz.

Das Beisammensein, das Gewinnspiel und die Einnahmen überstrahlen die Maibaumattacke. „Mit den Einnahmen des Maibaumaufstellens der letzten beiden Jahre haben wir einen Defibrillator angekauft, der jetzt in der Kirche stationiert ist und auch Vereinen bei Veranstaltungen zur Verfügung steht“, betont Zibusch-Lavicka.

Neun Personen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren wollten in den Morgenstunden des 1. Mai die Maibäume in Bad Großpertholz und in Scheiben umschneiden.

In Scheiben missglückte dieser Brauch: Der Maibaum fiel auf das Dach des Hauses eines Scheibeners. Dabei wurde auch die am Dach montierte Photovoltaikanlage beschädigt. Laut Polizei wurden die Täter ausgeforscht. Sie sind laut Hausbesitzer bereits mit der „Schadenswiedergutmachung“ beschäftigt.

„Groß war der Schaden ja nicht“, meinte das Hausbesitzer – mehr wollte er dazu gegenüber der NÖN nicht sagen.