Elf Dienstjubiläen im Landesklinikum Gmünd

Die Jubilare wurden für ihre 25, 30 bzw. 40 Dienstjahre geehrt und ausgezeichnet. In einem feierlichen Rahmen wurde die eine oder andere Anekdote der vergangenen Jahrzehnte ausgetauscht.

„Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Es macht uns sehr stolz in einem Klinikum beschäftigt zu sein, das auf so viele langjährige Kolleginnen und Kollegen setzen kann, die im Laufe der Jahre sehr viel erlebt, aber noch viel mehr bewirkt und verändert haben“, meinte Pflegestandortleiterin Maria Winkler dabei. Der ärztliche Standortleiter Primar Michael Böhm und der kaufmännische Standortleiter Karl Binder ergänzten: „Im Landesklinikum Gmünd sind alle Mitarbeiter wichtige Zahnrädchen, damit die bestmögliche Versorgung für die Menschen in unserer Region gewährleistet werden kann. Gerade in diesen unsicheren Zeiten sind vor allem langjährige Kollegen ein wichtiger Stabilitätsfaktor in jedem Bereich eines Krankenhauses, zu dem sie seit vielen Jahren mit ihrer Tätigkeit beitragen.“

Gratuliert werden konnte unter anderen Diplom-Gesundheits- und Krankenpflegerin Andrea Schwarzinger, Ergotherapeutin Karin Opelka und Oberärztin Claudia Praseta für 25 Dienstjahre sowie Diplom-Gesundheits- und Krankenpflegerin Silvia Grünauer für 30 Dienstjahre. Die leitende Biomedizinische Analytikerin Nicoletta Zemann-Schälss und die Diplom-Gesundheits- und Krankenpflegerin Gabriela Süß sind bereits seit 40 Jahren am Landesklinikum Gmünd beschäftigt.

