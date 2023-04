Hintausweg in Langegg wird saniert

Der Hintausweg in Langegg als wichtige Verbindungsstraße für die Anrainer befindet sich seit einigen Jahren in schlechtem Zustand, vor allem in den hügeligen und abfallenden Abschnitten. Nach der Gründung einer Güterwegesanierungs-Gemeinschaft im vergangenen Jahr wurde nun mit den notwendigen Arbeiten begonnen.

Der Erdbau wurde von einer regionalen Firma durchgeführt, gleichzeitig wurde der Weg auf 3,5m verbreitert. Im Mai folgt eine Stabilisierung, anschließend wird der neue Asphalt aufgebracht.

