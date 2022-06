Abenteuer am Motorrad: Erinnerung an Renn-Legende

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Im November des Vorjahres herrschte bei vielen Rennfahrern aus den 60er, 70er und 80er Jahren große Trauer, als Conny Stückler im 83. Lebensjahr verstarb. Der 77-jährige, in Gmünd geborene Johann „Jonny“ Metal verlor damit einen Kumpel, mit dem er über 45 Jahre lang befreundet war. Der Sohn des Verstorbenen, Werner Stücker, trat nach dem Tod seines Vaters an Jonny Metal heran und wollte mehr über das Rennfahrerleben seines Vaters wissen. Das nahm der Motorradveteran zum Anlass, um ein Erinnerungstreffen mit den damaligen Rennfahrern zu organisieren und Konrad Stücklers zu gedenken.

50 Rennfahrer in Langschwarza

Metal lud zahlreiche Legenden aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ein, an die 50 Rennfahrer kamen nun zu diesem Treffen nach Langschwarza. So war auch der mehrfache Staatsmeister in der 500ccm-Klasse im Langstreckenrennen, Thomas Hinter, dabei, ebenso Werner Falkner, einst Berg-Europameister und -Staatsmeister. Natürlich war auch Werner Stückler dabei, der bei diesem Treffen von den zahlreichen Veteranen viel über seinen Vater, den gelernten Tischler und Knopfharmonika spielenden Rennfahrer, erfuhr.

Jonny Metal war in den 1970er Jahren als aktiver Motorradrennfahrer bekannt. Er kannte auch Größen der Weltelite wie Giacomo Agostini und Phil Read. Unter den Rennfahrern lernte er den sieben Jahre älteren BMW-Fahrer, Konrad „Conny“ Stückler, kennen, worauf sie im Laufe ihrer Rennfahrerkarriere sehr gute Freunde wurden und von 1977 bis 2017 gemeinsam Rennen bestritten. Stückler war mehrfacher Meister der verschiedensten Klassen und Wertungen, nicht nur auf Rundstrecken, sondern auch bei Bergwertungen.

Bekannt war Conny Stückler wegen seines spektakulären Fahrstils, sehr oft sei er am Hinterrad gefahren, was seinerzeit jedem bekannt war. Ebenso spektakulär verlief Stücklers Durchquerung der Sahara in Libyen mit seinem Motorrad und anschließender Ballonfahrt, nach der eine Notlandung im Militärgebiet Gaddafis erfolgen musste – was durch Zufall gut ausging.

„Stückler war ein super Typ und ich bin stolz darauf, sein Freund gewesen zu sein“, sagte Jonny Metal am Samstag, und erzählte einige Episoden, die er gemeinsam mit seinem Motorradfreund erleben durfte. Metal meinte, er freue sich, dass so viele Biker seiner Einladung gefolgt sind und er viele von ihnen nach rund 30 Jahren endlich wiedersehen konnte. Bei einer kurzen Rede von Werner Stückler meinte dieser, dass er nie in die Fußstapfen seines Vaters treten gewollt hatte: Der Motorsport sei ihm einfach „zu teuer und zu gefährlich“.

