Birkenbergfest mit Ö3-Disco, Jungen Waldensteinern und Frühschoppen

Das alljährliche Birkenbergfest wurde am Freitag mit der Ö3-Disco und DJ Dominik Hauser eröffnet, wozu erst zu später Stunde zahlreiche Jugendliche und auch jung gebliebene Personen gekommen waren.

Am Samstag unterhielten die Jungen Waldensteiner die Gäste mit zünftiger Musik, was die Stimmung von Anfang an gleich ankurbelte. Für das leibliche Wohl sorgten die Floriani. Zum Abschluss gab es am Sonntag eine Feldmesse mit Weihe der neuen Feuerwehrhelme und einen Frühschoppen. Kommandant Max Jenny bezeichnete die Veranstaltung trotz des Schlechtwetters als gelungen.