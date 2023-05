Generationenwechsel in Tischlerei Ableidinger

Gedrängt habe er seinen Vater Johann hinsichtlich Übernahme der Tischlerei auch aus anderen Gründen nicht, schmunzelt Michael Ableidinger, „wir haben den Moment wegen der Familie mit drei Kindern und Hausbau bis zum letzten Zeitpunkt hinausgezögert“. Mit dem 65. Geburtstag des Vaters und seiner Pensionierung war dieser Zeitpunkt nun aber erreicht. Dass er den Familienbetrieb fortführen werde, sei an sich aber immer klar gewesen. Der Vater hat den Betrieb in vielen arbeitsreichen Jahren herausgeputzt, zuletzt bereits Seite an Seite mit dem Junior geschmackvoll einen großen Schauraum eingerichtet, „das Wichtigste ist getan“.

41 Jahre an vorderster Front. Johann Ableidinger hatte ursprünglich nach der HTL-Matura in einen großen Betrieb geschnuppert, sich 1982 aber zur Übernahme des elterlichen Betriebs an der heutigen Adresse in Langschwarza – der das Tischlerhandwerk bis dahin ohne fixe Mitarbeiter bestritten hatte – entschieden. Der erste Angestellte war dann bereits für acht Jahre sein eigener Vater. Ab 1987 baute er die Tischlerei nach und nach komplett neu auf, 1992 wurde an der Bundesstraße B2 erstmals ein Schauraum aufgebaut. „Fast jedes Jahr kam irgendein Projekt dazu“, blickt der Senior zurück: „Heizung, Absaugung, Umwelttechnik… in einer Tischlerei ist immer irgendwas zu investieren.“

Schauraum-Ausbau im Blick der Öffentlichkeit. Im Jahr 2019 nahm er bereits gemeinsam mit seinem Sohn Michael, der nach der Ausbildung an der HTL Mödling nun auch schon mehr als 20 Jahre im Unternehmen ist, das jüngste, wegen der Pandemie in die Länge gezogene Großprojekt in Angriff: Der Schauraum in Top-Lage an der hoch frequentierten Bundesstraße wurde um das unbewohnte Elternhaus erweitert, erhielt zusätzlich einen Büroraum. An die 300.000 Euro wurden im aktuellen Schritt alleine in die Infrastruktur investiert, dazu kommen die Kosten für die Ausstattung.

Auf immerhin etwa 360 m² Ausstellungsfläche sind nun auf zweieinhalb Geschoßen mehrere komplette Wohnbereiche von der Küche bis zum Wohnzimmer zu betrachten, den Lärm der Bundesstraße dämmen Holzakustikdecken. Ein letzter Mauerdurchschlag ist für heuer noch geplant, dann können alle Räume als Rundgang besichtigt werden. Auch sonst ist der Ausbau in Fertigstellung, im Außenbereich ist unter anderem noch eine Holzfassade vorgesehen. Eigene Erzeugnisse finden sich drinnen genauso wie Produkte namhafter österreichischer Marken, die stattliche Auswahl ziehe selbst Kunden aus dem Wiener Raum an, sagen Vater und Sohn Ableidinger. Etwa ein Drittel des Umsatzes werde aus dem Handel erzielt.

So sah es um 1960 in Langschwarza aus. Im Bild vor der Pfarrkirche der damalige Wirtschaftshof mit Wohnhaus und angeschlossener Tischlerei der Familie Ableidinger, wo 1964 die heutige Bundesstraße gebaut wurde. In den 1980ern baute Johann Ableidinger die Tischlerei neu auf. 1992 folgte an der B2 ein Schauraum, der ab 2020 stark vergrößert wurde. Foto: privat

Kunden zieht es zurück zum örtlichen Tischler. Hinsichtlich des Kaufverhaltens nehmen Johann und Michael Ableidinger seit der Pandemie starke Veränderungen wahr. Waren davor bereits vier Fünftel der Aufträge aus Wien gekommen, wo man 31 Jahre lang durchgehend bei der Wohnen & Interieur-Messe vertreten war und dort in einer Waldviertel-Halle der letzte Dino von einst 28 Regionsbetrieben ist, so wird das Verhältnis zwischen Waldviertel und Wien mittlerweile auf etwa 50:50 geschätzt. Kunden würden nach teils 20, 25 Jahren in die Tischlerei nach Langschwarza zurückkehren. „Das Bewusstsein für hochwertige Handwerksprodukte steigt einfach wieder. Dazu kommt, dass auch der Bedarf für Beratung und eine persönliche Ansprache in dieser digitalisierten, unpersönlicher werdenden Welt an Gewicht gewinnt“, sagt Michael Ableidinger: „Dazu gehört auch der Service nach dem Kauf.“

Dieser persönliche Faktor sei dann ausschlaggebend für die Weiterempfehlung, erhöhe zugleich freilich auch den Personalbedarf und somit die Kosten: „Heutzutage bräuchte man fast für jede Fachkraft eine weitere Kraft im Büro.“

Womit Michael Ableidinger also wieder beim Thema Personalknappheit angelangt wäre. „Wir suchen dringend nach zwei Tischlern, haben erst jetzt wieder zwei verloren“, grübelt er: „Sie gehen absolut nicht im Bösen, aber sie wollen sich einfach auch mal was Anderes ansehen.“

Eine hochwertige Ausbildung, in der man sich Zeit für die Jungen nimmt, erhöhe die Optionen für die Fachkräfte nach der Lehre – und damit auch die Fluktuation. Ein Teufelskreis. Arbeit gebe es aktuell mehr als genug. Mit dem Personal stehe und falle aber der gesamte Betrieb, streicht der frischgebackene Inhaber hervor, „man muss sich in dieser Hinsicht wirklich was einfallen lassen“.

