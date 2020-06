Kunstobjekt „Opferstock“.

Die Pfarre Langschwarza verfügt jetzt über einen künstlerisch gestalteten und vor allem zu Veranstaltungen transportablen Opferstock.

Die Idee wurde im Pfarrgemeinderat von Obmann David Süß geboren. Der im Ort sehr aktive Pensionist Johann Haberreiter fertigte das Teil in mühevoller Arbeit im Maßstab von annähernd 1:50 an. Im Dach des Modells wurde ein Schlitz zum Geldeinwurf und beim Haupteingang das Tor mit Scharnieren und einem Vorhängeschloss versehen. Der Holzkünstler verleimte dafür dünne Schichtplatten. Nach etwa eineinhalb Monaten beinahe täglicher Kleinarbeit konnte er dieses Modell an die Kunstmalerin Irina Lunkmoss übergeben, die an etwa fünf Wochenenden die Farbgestaltung übernahm, sodass das Objekt nun nach Corona-bedingter Verspätung von den drei Initiatoren an Pfarrer Franz Feiertag übergeben werden konnte.

Die Materialien wurden von den Künstlern zur Verfügung gestellt. Als Dank wurde ihnen je ein Gutschein des örtlichen Gasthauses übergeben.