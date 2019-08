Am Freitag den 2. August stieg in Langschwarza am Birkenberg wieder die Ö3 Disco-Party.

Beim Warm-up sorgte DJ Franz Josef für Stimmung und ab ca 23 Uhr stand der bekannte Ö3 DJ Marco Jägert am Mischpult.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch ältere Personen anzutreffen. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt.

Die Feuerwehr Langschwarza, welche alljährlich ihr Fest veranstaltet, ist mit der Veranstaltung zufrieden.