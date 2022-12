Was wurde aus dem Tankstellen-Betreiber und Musiker?

Johann Haberreiter, geboren 1940, ist gelernter Wagner und Karosseriebauer. Er arbeitete in der Tankstelle der Eltern in Langschwarza, die dann wegen des Baus der Bundesstraße nach Kurzschwarza verlegt werden musste. 1966 in Betrieb genommen, wurde auch ein Reifenservice durchgeführt. Später übernahmen Haberreiter und seine Gattin den Betrieb, 1999 ging er in Pension.

Schon als Jugendlicher spielte er Akkordeon, stieg in den 1970er Jahren auf steirische Knopfharmonika um. Etwa 120 Stücke spielt Haberreiter ohne Noten. Musiker Johann Klinger animierte ihn, bei der Blasmusik Langschwarza mitzuwirken. Seither bedient er dort die große Trommel. Er war bei der Gründung der „Schwarzinger Stubenmusi“ dabei. Dort traf er Ernst Redl und Johann Tischler, sie schlossen sich zum Trio zusammen.

„Lilly Trinkl hat uns in ihrem Wirtshaus den Namen ‚Die Urigen‘ gegeben“, sagt er. Dabei blieb es. Mit der Pandemie ist die gemütliche Gruppe zerfallen, er spielt nur noch zu Hause auf der vierreihigen Steirischen. Mit Wandern, Radfahren, Schwimmen und Kartenspiel hält sich der 82-Jährige fit.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.