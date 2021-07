„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen“, berichtet Gmünds AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Resch. Die Zahl jener Personen, die zumindest ein Jahr beim AMS Gmünd arbeitslos gemeldet sind, habe sich pandemiebedingt seit Jahresbeginn – im Durchschnitt um 31 Prozent – auf 309 Personen erhöht.

„Deswegen sind wir eng mit den Betrieben in der Region in Kontakt, um mit konsequenter Vermittlung und zielgerichteten Fördermaßnahmen die Chancen auf einen beruflichen Neustart zu erhöhen und den Arbeitskräftebedarf der Unternehmen zu decken“, so Resch beim Besuch der Firma NBG in Gmünd.

NBG: Acht Stellen ausgeschrieben

Der Glasfaser-Familienbetrieb wuchs im Dezember des Vorjahres wie berichtet auf 220 Mitarbeiter an. Derzeit sind acht Stellen ausgeschrieben, und der Personalbedarf wird weiter wachsen. „Der Glasfaser-Ausbau geht jetzt erst so richtig los, Österreich hinkt hier im EU-Vergleich hinterher“, meint Andre Schönauer, Geschäftsführer der NBG Fiber GmbH. „Wir werden gar nicht wissen, wo wir die nötigen Leute her bekommen.“

NBG bildet deshalb auch Lehrlinge in Lichtwellenleitertechnik selbst aus. „Wir haben hier ein ganz neues Werk, so etwas gibt es in ganz Europa nicht“, so Schönauer. „Es ist auch wichtig, die Leute hier vor Ort zu motivieren. Wir sind ein junges Team, stellen die Mitarbeiter in den Vordergrund und schauen auf flache Hierarchien. Die Mitarbeiter sollen selber möglichst viele Entscheidungen treffen.“

Die Zusammenarbeit mit dem AMS ist ein wichtiger Faktor. „Wir versuchen, Langzeitarbeitslosen oder Menschen mit Beeinträchtigung eine Jobmöglichkeit zu bieten – und sind mit den vermittelten Personen bisher sehr zufrieden“, sagt Schönauer.

Einer dieser Mitarbeiter ist Andre Schuhmacher. Er hat Kunststoffformgeber bei der Firma Eaton gelernt und war dort bis 2015 beschäftigt. Nun arbeitet er seit 1. April bei NBG und fühlt sich dort auch sehr wohl.

Neben dem „e-AMS-Konto“ für Unternehmen und dem „e-Job-Room“ bzw. der App „Alle Jobs“ für Arbeitssuchende sind Förderungen für Betriebe ein Mittel, wie das AMS Stellen vermitteln will. Etwa durch Lohnkostenzuschüsse für einen bestimmten Zeitraum.

„So haben seit Jahresbeginn bereits 43 langzeitarbeitslose Personen wieder den Einstieg ins Berufsleben geschafft – eine Steigerung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 152 Prozent“, berichtet AMS-Chef Harald Resch.

Allerdings passe auch am Arbeitsmarkt Angebot und Nachfrage nicht immer zusammen: „Natürlich versuchen wir immer, die höher Qualifizierten zu vermitteln. Aber die sind nicht immer vorhanden. Dann müssen die sogenannten ‚Zweitbesten‘ eine Chance kriegen. Aber das hängt natürlich auch vom Willen der Unternehmer ab.“ Eine Firma könne, so Resch, „mit wenigen Klicks einen Antrag erstellen“.