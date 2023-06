Theater aus dem Lkw: „Ein seltsames Paar“ am Gmünder Stadtplatz

Zahlreiche Gäste waren gekommen, darunter auch die Abgeordneten Margit Göll (Bundesrat), Anja Scherzer (Landtag) und Stadtrat Jürgen Trsek. Max Mayerhofer, David Czifer und ihr Team boten das Stück „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon und bekamen großen Applaus. Neben dem schauspielerischen Können wurde auch der Gesang nicht ins Hintertreffen gestellt. Das Stück verschaffte dem Publikum einige Lacher.

Der geschiedene Besitzer einer Wohnung in New York (Max Mayerhofer), wo sich einige Pokerfreunde treffen, lässt den in Scheidung lebenden und schwer deprimierten Freund (David Czifer) bei ihm wohnen. Ein Sauberkeitsfanantiker und Hypochonder, was in Laufe der Zeit dem Wohnungsinhaber nervig wird, bis er seinen deprimierten Freund zu einem Abend mit den beiden im selben Haus wohnenden hübschen Nachbarinnen überredet. Nach einem Streit der beiden Männer zieht der Gast total verändert zu den hübschen Schwestern, die von Sarah Victoria Reiter und Maria Koppitsch gespielt werden.